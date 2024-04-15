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Фиорентина - Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Фиорентина - Дженоа: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.04.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Фиорентина - Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Фото: пресслужби ФК "Дженоа"

Новина українською

Команда Руслана Малиновского будет противостоять "Фиорентине" на ее поле. Интересный матч Серии А как разогрев на неделей Лиги чемпионов.

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Матч начнется в 19:30. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

Серия А

"Фиорентина" - "Дженоа"

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1

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Трансляція матчу Фіорентина - Дженоа
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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