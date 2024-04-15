Фиорентина - Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Команда Руслана Малиновского будет противостоять "Фиорентине" на ее поле. Интересный матч Серии А как разогрев на неделей Лиги чемпионов.

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Матч начнется в 19:30. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

Серия А

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1