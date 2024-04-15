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Фиорентина - Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Фиорентина - Дженоа: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.04.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: пресслужби ФК "Дженоа"
Команда Руслана Малиновского будет противостоять "Фиорентине" на ее поле. Интересный матч Серии А как разогрев на неделей Лиги чемпионов.
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Матч начнется в 19:30. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.
Серия А
"Фиорентина" - "Дженоа"
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу Фіорентина - ДженоаСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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