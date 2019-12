Клуб Дэвида Бекхэма объявил о назначении первого тренера в своей истории

Клуб Дэвида Бекхэма "Интер" Майами, который лишь в следующем году начнет свои выступления в MLS, объявил о назначении первого в своей короткой истории главного тренера. Им стал Диего Алонсо.

Уругваец ранее работал с "Монтеррейем" и "Пачукой". Ему принадлежит уникальное достижение - он стал первым в истории КОНКАКАФ тренером, который побеждал в Лиге Чемпионов с двумя разными командами (в 2018 и 2019 году).

