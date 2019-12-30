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Клуб Дэвида Бекхэма объявил о назначении первого тренера в своей истории

MLS
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Честь выпала уругвайскому специалисту

Клуб Дэвида Бекхэма объявил о назначении первого тренера в своей истории
UA-Футбол
Новина українською

Клуб Дэвида Бекхэма "Интер" Майами, который лишь в следующем году начнет свои выступления в MLS, объявил о назначении первого в своей короткой истории главного тренера. Им стал Диего Алонсо.

Уругваец ранее работал с "Монтеррейем" и "Пачукой". Ему принадлежит уникальное достижение - он стал первым в истории КОНКАКАФ тренером, который побеждал в Лиге Чемпионов с двумя разными командами (в 2018 и 2019 году).

Ранее на пост тренера "Интера М" претендовали такие специалисты как Солари и Гаттузо.

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В статье: Дэвид Бекхэм Интер Майами Диего Алонсо
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