Клуб Дэвида Бекхэма объявил о назначении первого тренера в своей истории
Честь выпала уругвайскому специалисту
Клуб Дэвида Бекхэма "Интер" Майами, который лишь в следующем году начнет свои выступления в MLS, объявил о назначении первого в своей короткой истории главного тренера. Им стал Диего Алонсо.
Уругваец ранее работал с "Монтеррейем" и "Пачукой". Ему принадлежит уникальное достижение - он стал первым в истории КОНКАКАФ тренером, который побеждал в Лиге Чемпионов с двумя разными командами (в 2018 и 2019 году).
Your Coach is Here @AlonsoDT welcome to #InterMiamiCF! pic.twitter.com/mPueYORHo0— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 30, 2019
Ранее на пост тренера "Интера М" претендовали такие специалисты как Солари и Гаттузо.
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