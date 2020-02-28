Футболист Лос-Анджелеса забил гол парашютом за спину вратарю, а затем отметил камбэк с фанатами

Американский футбольный клуб "Лос-Анджелес" прошел мексиканский "Леон" в 1/16 Лиги чемпионов КОНКАКАФ по сумме двух матчей (3:2).

После выездной встречи, "Лос-Анджелес" проигрывал со счетом 0:2, но в домашнем матче отыгрался. Дело шло к дополнительному времени, но на 79-й минуте свое веское слово сказал Диего Росси – 21-летний уругваец прошел по левому флангу, раскачал защитника и закинул снаряд красивым по траектории парашютом за спину голкиперу.

В 1/4 "Лос-Анджелес" сыграет два матча с другой мексиканской командой – "Крус Асуль". 1 марта клуб сыграет с "Интером Майами" – клуб Бэкхема дебютирует в MLS.