Футболист Лос-Анджелеса забил гол парашютом за спину вратарю, а затем отметил камбэк с фанатами
Росси помог команде выйти в 1/8 Лиги чемпионов КОНКАКАФ
Американский футбольный клуб "Лос-Анджелес" прошел мексиканский "Леон" в 1/16 Лиги чемпионов КОНКАКАФ по сумме двух матчей (3:2).
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После выездной встречи, "Лос-Анджелес" проигрывал со счетом 0:2, но в домашнем матче отыгрался. Дело шло к дополнительному времени, но на 79-й минуте свое веское слово сказал Диего Росси – 21-летний уругваец прошел по левому флангу, раскачал защитника и закинул снаряд красивым по траектории парашютом за спину голкиперу.
February 28, 2020
В 1/4 "Лос-Анджелес" сыграет два матча с другой мексиканской командой – "Крус Асуль". 1 марта клуб сыграет с "Интером Майами" – клуб Бэкхема дебютирует в MLS.
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