Сезон в МЛС возобновится 8 июля
С таким заявлением выступила-пресс-служба лиги
MLS возобновится 8 июля, пишет пресс-служба лиги. Турнир будет проходить в формате Кубка мира до 11 августа в районе Орландо.
Первенство среди клубов будет называться "MLS is Back". В нем примут участие все 26 команд. Игры будут проводиться без зрителей.
Игроки и другие официальные лица команд будут регулярно проходить тестирование на COVID-19 в соответствии со всеми требованиями.
Напомним, что MLS была приостановлена 12 марта из-за пандемии коронавируса.
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Комментарии (2)
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Mike50 (M)
10.06.2020 в 17:00
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Mike50 (M)
10.06.2020 в 17:21
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