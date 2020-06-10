Сезон в МЛС возобновится 8 июля

MLS возобновится 8 июля, пишет пресс-служба лиги. Турнир будет проходить в формате Кубка мира до 11 августа в районе Орландо.

Первенство среди клубов будет называться "MLS is Back". В нем примут участие все 26 команд. Игры будут проводиться без зрителей.

Игроки и другие официальные лица команд будут регулярно проходить тестирование на COVID-19 в соответствии со всеми требованиями.

Напомним, что MLS была приостановлена 12 марта из-за пандемии коронавируса.