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Официально: Франк де Бур покинул клуб МЛС

MLS
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Легендарный игрок хорошим тренером не стал

Официально: Франк де Бур покинул клуб МЛС
UA-Футбол
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Франк де Бур покинул клуб "Атланта Юнайтед". Об этом сообщает официальный сайт американского клуба.

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Контракт с голландским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. С декабря 2018-го года "Атланта" под руководством де Бура добыла 18 побед, 12 раз играла вничью и дважды проиграла.

Отметим, что до этого де Бур работал с "Интером" и "КПР", где поставил несколько антирекордов.

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В статье: Франк де Бур Атланта Юнайтед
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