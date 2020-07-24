Официально: Франк де Бур покинул клуб МЛС

Франк де Бур покинул клуб "Атланта Юнайтед". Об этом сообщает официальный сайт американского клуба.

Контракт с голландским специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон. С декабря 2018-го года "Атланта" под руководством де Бура добыла 18 побед, 12 раз играла вничью и дважды проиграла.

Atlanta United, Frank de Boer mutually agree to part ways.https://t.co/NYkeoA4kjk — Atlanta United FC (@ATLUTD) July 24, 2020

Отметим, что до этого де Бур работал с "Интером" и "КПР", где поставил несколько антирекордов.