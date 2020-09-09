Экс-игрок Металлиста, который недавно стал лучшим в MLS, получил очень тяжелую травму

Футболист "Портленд Тимберс" Себастьян Бланко выбыл до конца сезона в Major League Soccer – месяц назад лидера команды признали лучшим игроком турнира MLS is Back.

Пресс-служба "Портленд Тимберс" сообщила, что экс-хавбек харьковского "Металлиста" разорвал переднюю крестообразную связку правого колена в воскресном матче с "Сиэтл Саундерс" (2:1). Бланко прооперируют 14 сентября – сроки восстановления 32-летнего аргентинца станут понятны после хирургического вмешательства.

В текущем сезоне он забил 4 гола и отдал 7 результативных передач в 13 поединках. Напомним, с 2011 по 2014 год Бланко выступал за "Металлист".