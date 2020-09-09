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Экс-игрок Металлиста, который недавно стал лучшим в MLS, получил очень тяжелую травму

MLS
(2 голосов)

Здоровья Себастьяну

Экс-игрок Металлиста, который недавно стал лучшим в MLS, получил очень тяжелую травму
Новина українською

Футболист "Портленд Тимберс" Себастьян Бланко выбыл до конца сезона в Major League Soccer – месяц назад лидера команды признали лучшим игроком турнира MLS is Back.

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Пресс-служба "Портленд Тимберс" сообщила, что экс-хавбек харьковского "Металлиста" разорвал переднюю крестообразную связку правого колена в воскресном матче с "Сиэтл Саундерс" (2:1). Бланко прооперируют 14 сентября – сроки восстановления 32-летнего аргентинца станут понятны после хирургического вмешательства.

В текущем сезоне он забил 4 гола и отдал 7 результативных передач в 13 поединках. Напомним, с 2011 по 2014 год Бланко выступал за "Металлист".

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В статье: Себастьян Бланко MLS Металлист (Харьков) Портленд Тимберс (США) Портленд Тимберс
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Источник:
Timbers

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Комментарии (2)
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C_Ballack (Днепр)
09.09.2020 в 12:05
Что за манера писать заголовок загадками?
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sawyer3273 (Тель-Авив)
09.09.2020 в 12:50
Это чтоб ты кликнул на статью и и больше просмотров сайту сделал
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