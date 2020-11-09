  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. СМИ: Бекхэм зовет Серхио Рамоса в свой клуб из МЛС
В тренде

СМИ: Бекхэм зовет Серхио Рамоса в свой клуб из МЛС

MLS
(1 голосов)

Капитан покинет Мадрид?

СМИ: Бекхэм зовет Серхио Рамоса в свой клуб из МЛС
UA-Футбол
Новина українською

Серхио Рамос до сих пор не продлил контракт с мадридским "Реалом". Сделка истекает летом следующего года.

Читайте такжеРамос: Любимый гол? Атлетико в финале Лиги Чемпионов

Этим хочет воспользоваться Дэвид Бекхэм. По данным Mundo Deportivo, англичанин зазывает его в свой клуб "Интер" Майами, который сейчас играет в МЛС.

Подобные новости не пугают мадридский "Реал". Руководство клуба не сомневается, что им удасться уговорить остаться Рамоса и продлить контракт.

В текущем сезоне капитан "сливочных" успел провести десять матчей, в которых забил три гола.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Рамос Дэвид Бекхэм Реал (Мадрид) Интер Майами
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
09.11.2020 в 20:06
Та Бэкс постоянно кого то зовёт, но никто пока к нему не идёт, тем не менее думаю что всё-таки кто то к нему прийдет из звёзд, чтоб нормально доиграть карьеру и заработать пару ре...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...