СМИ: Бекхэм зовет Серхио Рамоса в свой клуб из МЛС
Капитан покинет Мадрид?
Серхио Рамос до сих пор не продлил контракт с мадридским "Реалом". Сделка истекает летом следующего года.
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Этим хочет воспользоваться Дэвид Бекхэм. По данным Mundo Deportivo, англичанин зазывает его в свой клуб "Интер" Майами, который сейчас играет в МЛС.
Подобные новости не пугают мадридский "Реал". Руководство клуба не сомневается, что им удасться уговорить остаться Рамоса и продлить контракт.
В текущем сезоне капитан "сливочных" успел провести десять матчей, в которых забил три гола.
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Комментарии (1)
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Vovanatb(Lemberg-NY) (Нью-Йорк)
09.11.2020 в 20:06
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