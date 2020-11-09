СМИ: Бекхэм зовет Серхио Рамоса в свой клуб из МЛС

Серхио Рамос до сих пор не продлил контракт с мадридским "Реалом". Сделка истекает летом следующего года.

Этим хочет воспользоваться Дэвид Бекхэм. По данным Mundo Deportivo, англичанин зазывает его в свой клуб "Интер" Майами, который сейчас играет в МЛС.

Подобные новости не пугают мадридский "Реал". Руководство клуба не сомневается, что им удасться уговорить остаться Рамоса и продлить контракт.

В текущем сезоне капитан "сливочных" успел провести десять матчей, в которых забил три гола.