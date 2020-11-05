Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рамос: Любимый гол? Атлетико в финале Лиги Чемпионов
Удар, который помнят все
Капитан "Реала" Серхио Рамос забил на этой неделе свой сотый гол в карьере. В честь этого события он дал интервью Marca.
"Я надеюсь, что еще долго буду играть и еще много забивать. Индивидуальные показатели - это хорошо, но самое главное - победа команды.
Мои голы, как дети, тяжело выбрать один любимый. Но я назову гол в ворота "Атлетико" в финале Лиги Чемпионов. Этот гол предопределил мою карьеру", - заявил испанец.
Отметим, что сейчас Серхио ведет переговоры с "Реалом" о
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Леоненко: Нещерету я бы посоветовал купить сейф и в нем жить
- "Рожденный ползать - летать не может" - Леоненко высказался о поражении Динамо от Барсы
- УЕФА предложил ФИФА изменить правило игры рукой
- Украинцы обратились к Серхио Рамосу с требованием изменить татуировку. ФОТО
- Легендарный Райан Гиггз арестован за нападение на свою девушку
- Порнозвезда поддержала Хамеса Родригеса, который получил травму яичек. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...