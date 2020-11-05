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Рамос: Любимый гол? Атлетико в финале Лиги Чемпионов

Испания
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Удар, который помнят все

Рамос: Любимый гол? Атлетико в финале Лиги Чемпионов
UA-Футбол
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Капитан "Реала" Серхио Рамос забил на этой неделе свой сотый гол в карьере. В честь этого события он дал интервью Marca.

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"Я надеюсь, что еще долго буду играть и еще много забивать. Индивидуальные показатели - это хорошо, но самое главное - победа команды.

Мои голы, как дети, тяжело выбрать один любимый. Но я назову гол в ворота "Атлетико" в финале Лиги Чемпионов. Этот гол предопределил мою карьеру", - заявил испанец.

Отметим, что сейчас Серхио ведет переговоры с "Реалом" о новом контракте.

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В статье: Серхио Рамос Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
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