Дуглас Коста: Украина в моем сердце. Это сердце сейчас разбивается

Бывший полузащитник " Шахтера " Дуглас Коста, который сейчас выступает за "Лос-Анджелес Гэлакси", высказался о ситуации в Украине на фоне обострения отношений с Россией.

"Украина в моем сердце. Это сердце сейчас разбивается. Мне очень жаль, так как эта страна дала мне многое. Возможность играть в Лиге чемпионов. Возможность изменить жизнь моей семьи. Так что есть чувства ко всем украинцам, потому что они сделали все для меня.

У меня хорошие воспоминания. Вот где моя жизнь начала меняться. В Украине я начал встречаться с важными людьми. Когда я попал туда, я был молод. Я играл в футбол всего пять лет. Потом я стал известен, играл в "Баварии", "Ювентусе". Но все началось там.

Это политический вопрос, и мы, футболисты, недостаточно информированы. Мы стараемся изо всех сил, чтобы помочь, но это не зависит от нас. Мы не можем изменить все. Мы не можем остановить войну только потому, что мы являемся знаменитостями. Правда в том, что все меняется. И я надеюсь, что Украина вернется к тому, что было раньше", — заявил Дуглас Коста.