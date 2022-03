Погодка подходящая. Футболист клуба MLS сделал на поле снежного ангела после неудачной атаки. ВИДЕО

Вчера в матче третьего тура MLS встретились "Нью-Ингленд Революшн" и "Реал Солт Лейк Сити".

Команды побаловали болельщиков интересной игрой, которая завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.

Однако, знаменитым этот поединок стал не благодаря интриге.

После матча во всех соцсетях вирусным стало видео одного из моментов матча.

После неудачной атаки, исландский полузащитник хозяев Арнор Траустасон завалился на газон и сделал снежного ангела.

He made a snow angel in the middle of the game



(via @NERevolution)pic.twitter.com/Ic1khfXw7p