Погодка подходящая. Футболист клуба MLS сделал на поле снежного ангела после неудачной атаки. ВИДЕО
В США тоже снежит.
instagram.com/arnoringvi
Вчера в матче третьего тура MLS встретились "Нью-Ингленд Революшн" и "Реал Солт Лейк Сити".
Команды побаловали болельщиков интересной игрой, которая завершилась со счетом 2:3 в пользу гостей.
Однако, знаменитым этот поединок стал не благодаря интриге.
После матча во всех соцсетях вирусным стало видео одного из моментов матча.
После неудачной атаки, исландский полузащитник хозяев Арнор Траустасон завалился на газон и сделал снежного ангела.
He made a snow angel in the middle of the game— B/R Football (@brfootball) March 13, 2022
(via @NERevolution)pic.twitter.com/Ic1khfXw7p
Погодка как раз была подходящей - поле завалило снегом в лучших традициях некоторых матчей УПЛ.
Но явно не скандинаву бояться холода.
Популярное сейчас
- По полигону во Львовской области было запущено 30 ракет. Есть погибшие и более полусотни пострадавших
- Генштаб ВСУ: Резервы крови для граждан Беларуси направили на нужды оккупантов
- Клопп: Очевидно, откуда идут деньги. Кого-то волновал Абрамович в Челси? Или продажа Ньюкасла?
- Зеленский: Везде, куда пришла россия на чужую землю, мечты невозможны
- Вокалистка знаменитого британского коллектива призвала жертвовать деньги на помощь Украине
- Как выглядят герои. Украинские солдаты помогают эвакуировать женщин, детей и животных. ФОТО