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Бэйл, Коста, Кьеллини, ждем Ярмоленко? В МЛС открылось трансферное окно

MLS
(1 голосов)

В США высадился серьезный европейский десант

Бэйл, Коста, Кьеллини, ждем Ярмоленко? В МЛС открылось трансферное окно

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Седьмого июля открылось летнее трансферное окно в США – клубы МЛС могут регистрировать новичков.

И уже сегодня лига пополнилась плеядой европейских звезд.

ФК "Лос-Анджелес" подписал Джорджо Кьеллини и Гарета Бэйла, его сосед – "Лос-Анджелес Гэлэкси" заключил соглашение с Дугласом Костой, а многолетний капитан "Наполи" Лоренцо Инсинье присоединился к "Торонто".

Среди знаковых переходов также отметим:

  • Доменико Кришито из "Дженоа" перешел в "Торонто"
  • Эктор Эррера из "Атлетико" стал игроком "Хьюстона"
  • Кучо Эрнандес из "Вотфорда" за 10 млн евро перешел в "Коламбус"
  • Джакомо Вриони из "Ювентуса" за 3,5 млн евро перешел в "Нью-Ингланд"
  • Корентен Жан из "Ланса" за 1 млн евро – в "Майами".

Заметим, что ранее в СМИ появлялись слухи, что в США может переехать находящийся в статусе свободного агента Андрей Ярмоленко после завершения контракта с "Вест Гэмом".

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В статье: Дуглас Коста Гарет Бэйл Джорджо Кьеллини МЛС
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