Бэйл, Коста, Кьеллини, ждем Ярмоленко? В МЛС открылось трансферное окно

Седьмого июля открылось летнее трансферное окно в США – клубы МЛС могут регистрировать новичков.

И уже сегодня лига пополнилась плеядой европейских звезд.

ФК "Лос-Анджелес" подписал Джорджо Кьеллини и Гарета Бэйла, его сосед – "Лос-Анджелес Гэлэкси" заключил соглашение с Дугласом Костой, а многолетний капитан "Наполи" Лоренцо Инсинье присоединился к "Торонто".

Среди знаковых переходов также отметим:

Доменико Кришито из "Дженоа" перешел в "Торонто"

Эктор Эррера из "Атлетико" стал игроком "Хьюстона"

Кучо Эрнандес из "Вотфорда" за 10 млн евро перешел в "Коламбус"

Джакомо Вриони из "Ювентуса" за 3,5 млн евро перешел в "Нью-Ингланд"

Корентен Жан из "Ланса" за 1 млн евро – в "Майами".

Заметим, что ранее в СМИ появлялись слухи, что в США может переехать находящийся в статусе свободного агента Андрей Ярмоленко после завершения контракта с "Вест Гэмом".