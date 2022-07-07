Бэйл, Коста, Кьеллини, ждем Ярмоленко? В МЛС открылось трансферное окно
В США высадился серьезный европейский десант
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Седьмого июля открылось летнее трансферное окно в США – клубы МЛС могут регистрировать новичков.
И уже сегодня лига пополнилась плеядой европейских звезд.
ФК "Лос-Анджелес" подписал Джорджо Кьеллини и Гарета Бэйла, его сосед – "Лос-Анджелес Гэлэкси" заключил соглашение с Дугласом Костой, а многолетний капитан "Наполи" Лоренцо Инсинье присоединился к "Торонто".
Среди знаковых переходов также отметим:
- Доменико Кришито из "Дженоа" перешел в "Торонто"
- Эктор Эррера из "Атлетико" стал игроком "Хьюстона"
- Кучо Эрнандес из "Вотфорда" за 10 млн евро перешел в "Коламбус"
- Джакомо Вриони из "Ювентуса" за 3,5 млн евро перешел в "Нью-Ингланд"
- Корентен Жан из "Ланса" за 1 млн евро – в "Майами".
Заметим, что ранее в СМИ появлялись слухи, что в США может переехать находящийся в статусе свободного агента Андрей Ярмоленко после завершения контракта с "Вест Гэмом".
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