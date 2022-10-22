Бывший форвард сборной Японии скончался в возрасте 32 лет

Бывший форвард национальной сборной Японии Масато Кудо скончался в возрасте 32 лет из-за осложнений после операции на головном мозге. Нападающий выступал за команду "Тегевахаро Миядзаки" из третьего дивизиона чемпионата страны.

Второго октября Кудо диагностировали гидроцефалию, заболевание, при котором в желудочковой системе головного мозга скапливается чрезмерное количество цереброспинальной жидкости.

Масато успел поиграть в нескольких японских клубах, а также в "Ванкувер Уайткэпс" из МЛС и "Брисбан Роар" из Австралии. Также он провел четыре матча за сборную Японии, в которых забил два гола.