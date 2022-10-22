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Бывший форвард сборной Японии скончался в возрасте 32 лет

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У Масато Кудо был действующий контракт с командой из третьего дивизиона

Бывший форвард сборной Японии скончался в возрасте 32 лет

Фото: Sportsnet

UA-Футбол
Новина українською

Бывший форвард национальной сборной Японии Масато Кудо скончался в возрасте 32 лет из-за осложнений после операции на головном мозге. Нападающий выступал за команду "Тегевахаро Миядзаки" из третьего дивизиона чемпионата страны.

Второго октября Кудо диагностировали гидроцефалию, заболевание, при котором в желудочковой системе головного мозга скапливается чрезмерное количество цереброспинальной жидкости.

Масато успел поиграть в нескольких японских клубах, а также в "Ванкувер Уайткэпс" из МЛС и "Брисбан Роар" из Австралии. Также он провел четыре матча за сборную Японии, в которых забил два гола.

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В статье: Ванкувер Уайткэпс (Канада) Национальная сборная Японии
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