Клуб Бэкхема близок к подписанию Месси в конце этого сезона
Лео станет самым высокооплачиваемым игроком в истории MLS
Британское издание The Times сообщает, что "Интер Майами" близок к подписанию форварда "Пари Сен-Жермен" и капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.
Сделка сделает 35-летнего футболиста самым высокооплачиваемым игроком в истории MLS. Клуб, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм, ожидает, что Месси переедет из "ПСЖ" в конце европейского сезона.
За информацией источника, у аргентинца в Майами есть дом, где он проводит отпуск со своей семьей. А в прошлом году Лео сказал испанским СМИ, что играть в Соединенных Штатах всегда было его мечтой.
Есть также слухи, что влияние Бекхэма играет ключевую роль в сделке - как посол Катара на Чемпионате мира, он имеет прямую связь с владельцами "ПСЖ". Бывший капитан сборной Англии также поддерживает отношения с Месси, благодаря их связям с Adidas.
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