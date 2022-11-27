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Клуб Бэкхема близок к подписанию Месси в конце этого сезона

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Лео станет самым высокооплачиваемым игроком в истории MLS

Клуб Бэкхема близок к подписанию Месси в конце этого сезона

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Британское издание The Times сообщает, что "Интер Майами" близок к подписанию форварда "Пари Сен-Жермен" и капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

Сделка сделает 35-летнего футболиста самым высокооплачиваемым игроком в истории MLS. Клуб, совладельцем которого является Дэвид Бекхэм, ожидает, что Месси переедет из "ПСЖ" в конце европейского сезона.

За информацией источника, у аргентинца в Майами есть дом, где он проводит отпуск со своей семьей. А в прошлом году Лео сказал испанским СМИ, что играть в Соединенных Штатах всегда было его мечтой.

Есть также слухи, что влияние Бекхэма играет ключевую роль в сделке - как посол Катара на Чемпионате мира, он имеет прямую связь с владельцами "ПСЖ". Бывший капитан сборной Англии также поддерживает отношения с Месси, благодаря их связям с Adidas.

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В статье: Лионель Месси Дэвид Бекхэм Интер Майами
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