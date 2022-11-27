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Серджи Бускетс будет играть за Интер Майями в следующем сезоне

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С клубом также связывают Лионеля Месси

Серджи Бускетс будет играть за Интер Майями в следующем сезоне

Фото: Barca Universal

UA-Футбол
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Испанский полузащитник "Барселоны" Серджи Бускетс покинет клуб следующим летом. Издание COPE заявляет, что он станет игроком "Интера Майями" из МЛС.

Ранее также сообщалось об интересе клуба к бывшему одноклубнику Бускетса – Лионелю Месси. "Интер Майями" может подписать аргентинца в конце текущего сезона. Контракт Месси с "ПСЖ" рассчитан до июня 2023 года.

Также сообщалось о том, что "Интер Майями", частично принадлежащий Дэвиду Бэкхему, может пригласить других бывших партнеров Месси и Бускетса по "Барселоне" – Сеска Фабрегаса и Луиса Суареса.

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В статье: Лионель Месси Серхио Бускетс Интер Майами
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