Серджи Бускетс будет играть за Интер Майями в следующем сезоне

Испанский полузащитник "Барселоны" Серджи Бускетс покинет клуб следующим летом. Издание COPE заявляет, что он станет игроком "Интера Майями" из МЛС.

Ранее также сообщалось об интересе клуба к бывшему одноклубнику Бускетса – Лионелю Месси. "Интер Майями" может подписать аргентинца в конце текущего сезона. Контракт Месси с "ПСЖ" рассчитан до июня 2023 года.

Также сообщалось о том, что "Интер Майями", частично принадлежащий Дэвиду Бэкхему, может пригласить других бывших партнеров Месси и Бускетса по "Барселоне" – Сеска Фабрегаса и Луиса Суареса.