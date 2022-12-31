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Клуб МЛС предлагал Роналду большую зарплату, но тот отказался ради Аль-Насра

MLS
(2 голосов)

Выбрал другой путь

Клуб МЛС предлагал Роналду большую зарплату, но тот отказался ради Аль-Насра

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Американский клуб "Спортинг Канзас-Сити" дважды проводил переговоры с Криштиану Роналду. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

"Волшебники" сначала контактировали с футболистом перед скандальным интервью с Морганом, а затем еще однажды. В частности, во втором случае обсуждались коммерческие стороны возможного трансфера.

Как отмечает Романо, зарплата предлагалась огромная. Роналду отказал американскому клубу ради “Аль-Наср”.

Отметим, что прошлый сезон "Спортинг Канзас-Сити" завершил на 12 месте Западной конференции, даже не попав в плей-офф МЛС. В то же время "Аль-Наср" находится на второй позиции аравийского чемпионата.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср Канзас Сити (США) Фабрицио Романо
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Источник:
Fabrizio Romano

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