Клуб МЛС предлагал Роналду большую зарплату, но тот отказался ради Аль-Насра
Выбрал другой путь
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Американский клуб "Спортинг Канзас-Сити" дважды проводил переговоры с Криштиану Роналду. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
"Волшебники" сначала контактировали с футболистом перед скандальным интервью с Морганом, а затем еще однажды. В частности, во втором случае обсуждались коммерческие стороны возможного трансфера.
Как отмечает Романо, зарплата предлагалась огромная. Роналду отказал американскому клубу ради “Аль-Наср”.
Отметим, что прошлый сезон "Спортинг Канзас-Сити" завершил на 12 месте Западной конференции, даже не попав в плей-офф МЛС. В то же время "Аль-Наср" находится на второй позиции аравийского чемпионата.
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