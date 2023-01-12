Сменил один Юнайтед на другой. Хавбек Лидса перешел в клуб MLS
Подписал полноценный контракт
DC United
Польский футболист Матеуш Клих стал футболистом американского "Ди Си Юнайтед". Центральный полузащитник подписал контракт с "черно-красными" до 2024 года, в соглашении есть опция продления до 2025 года. Главный тренер команды Уэйн Руни отметил:
"Матеуш – первоклассный полузащитник, который привнесет опыт наивысшего уровня нашему коллективу. Я наблюдал за ним с тех пор, как он помог "Лидсу" выйти в АПЛ: его умение видеть поле, дальность передач и результативность станут для нас огромным активом в этом сезоне".
За время карьеры в "Лидс Юнайтед" польский хавбек забил 24 гола и сделал 21 результативную передачу в 195 матчах во всех турнирах за "павлинов". Также Клих ранее играл за "Краковию", "Вольфсбург II", "Зволле", "Кайзерслаутерн", "Твенте" и "Утрехт". С 2011-го вызывается в сборную Польши.
⚫️ ???????????????????????????? ???????????????????? ???????? ????????????????????-????????????-???????????? ????— D.C. United (@dcunited) January 12, 2023
???? D.C. United sign midfielder @Cli5hy from Leeds United.#DCU || #VamosUnited
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