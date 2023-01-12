Сменил один Юнайтед на другой. Хавбек Лидса перешел в клуб MLS

Польский футболист Матеуш Клих стал футболистом американского "Ди Си Юнайтед". Центральный полузащитник подписал контракт с "черно-красными" до 2024 года, в соглашении есть опция продления до 2025 года. Главный тренер команды Уэйн Руни отметил:

"Матеуш – первоклассный полузащитник, который привнесет опыт наивысшего уровня нашему коллективу. Я наблюдал за ним с тех пор, как он помог "Лидсу" выйти в АПЛ: его умение видеть поле, дальность передач и результативность станут для нас огромным активом в этом сезоне".

За время карьеры в "Лидс Юнайтед" польский хавбек забил 24 гола и сделал 21 результативную передачу в 195 матчах во всех турнирах за "павлинов". Также Клих ранее играл за "Краковию", "Вольфсбург II", "Зволле", "Кайзерслаутерн", "Твенте" и "Утрехт". С 2011-го вызывается в сборную Польши.