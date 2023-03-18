Суарес может переехать в МЛС
Бывшего звездного нападающего "Барселоны" Суареса ждут в МЛС
Фото: twitter.com/FIFAWorldCup
Форвард сборной Уругвая Луис Суарес в следующем сезон может стать игроком одного из клубов МЛС. Об интересе к игроку сообщает Todofichajes. Название команды пока не разглашается.
В настоящее время экс-нападающий "Барселоны" выступает в составе бразильского "Гремио". Несмотря на то, что контракт уругвайского форварда с клубом рассчитан до 2024 года, сменить команду он может в период летнего трансферного окна.
Напомним, Суарес присоединился к "Гремио" зимой. В первой половине сезона Луис выступал на родине за "Насьональ". В его активе 5 голов в 12 матчах.
Трансферная стоимость 36-летнего форварда оценивается в 4 миллиона евро.
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