Альба ведет переговоры о переходе в Интер Майами

Жорди Альба ведет активные переговоры с "Интером Майами" о переходе. Игрок ещё не принял окончательного решения, так как имеет два предложения из Саудовской Аравии.

В Майами Альбу ждет Лео, с которым конечно хотел бы воссоединится старый друг. При этом Месси в недавнем интервь завяил, что ничего не знает о планах Жорди или Бускетса, которых также связывают с "Интером". Аргентинец заявил, что они не договаривались о переходе в один клуб.

О том, что Альба покинет "Барселону" по окончанию сезона стало известно в конце мая. Жорди был в клубе на большом контракте и "Барселона" больше не могла содержать такое соглашение. При этом игрок потерял место в основе в последнем сезоне и его потеря не была значительной для клуба.

Альба провел в "Барсе" суммарно 13 лет, являясь воспитаннико клуба. Он вернулся в команду в 2021-м, после ухода в 2005-м.

