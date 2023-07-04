К Месси и Бускетсу: Иньеста в 39 лет может перейти в Интер Майами

"Интер" Майами сделал предложение Андреасу Иньесте. 39-летний полузащитник выбирает между МЛС и Саудовской Аравией.

С 2018-го Иньеста выступал за "Виссел Кобе" и этим летом покинул японский клуб.

Напомним, что в прошлом месяце стало известно, что "Майами" подписывает Месси и Бускетса. Также есть слухи о возможном переходе Жорди Альбы и Луиса Суареса. Все футболисты играли в свое время в месте в "Барселоне".

В минувшем сезоне Иньеста провел за "Кобе" всего 6 поединков.