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К Месси и Бускетсу: Иньеста в 39 лет может перейти в Интер Майами

MLS
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Воссоединение легенд

К Месси и Бускетсу: Иньеста в 39 лет может перейти в Интер Майами

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Интер" Майами сделал предложение Андреасу Иньесте. 39-летний полузащитник выбирает между МЛС и Саудовской Аравией.

С 2018-го Иньеста выступал за "Виссел Кобе" и этим летом покинул японский клуб.

Напомним, что в прошлом месяце стало известно, что "Майами" подписывает Месси и Бускетса. Также есть слухи о возможном переходе Жорди Альбы и Луиса Суареса. Все футболисты играли в свое время в месте в "Барселоне".

В минувшем сезоне Иньеста провел за "Кобе" всего 6 поединков.

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В статье: Андреас Иньеста Виссел Кобе Интер Майами
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Источник:
rac1.cat

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