К Месси и Бускетсу: Иньеста в 39 лет может перейти в Интер Майами
Воссоединение легенд
Getty Images / Global Images Ukraine
"Интер" Майами сделал предложение Андреасу Иньесте. 39-летний полузащитник выбирает между МЛС и Саудовской Аравией.
С 2018-го Иньеста выступал за "Виссел Кобе" и этим летом покинул японский клуб.
Напомним, что в прошлом месяце стало известно, что "Майами" подписывает Месси и Бускетса. Также есть слухи о возможном переходе Жорди Альбы и Луиса Суареса. Все футболисты играли в свое время в месте в "Барселоне".
В минувшем сезоне Иньеста провел за "Кобе" всего 6 поединков.
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Источник:rac1.cat
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