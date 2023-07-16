Официально: Бускетс присоединился к Месси в Интер Майами
Еще одно топовое подписание клуба Бекхэма
Twitter Inter Miami CF
Официальный Twitter "Интер" Майами объявил о подписании Серхио Бускетса.
Контракт испанского опорника с американским клубом рассчитан до конца 2025-го года. Детали соглашения пока не известны.
35-летний Серхио пополнил состав клуба Дэвида Бекхэма в качестве свободного агента.
Бускетс – воспитанник каталонской "Барселоны". Хавбек отыграл всю карьеру за "блауграну". В составе "Барсы" Серхио провел 722 поединка, забил 18 голов и оформил 45 ассистов. Вместе с "сине-гранатовыми" испанец завоевал 32 трофея, в том числе 9 титулов Ла Лиги и 3 трофея Лиги чемпионов.
Напомним, за "Интер" Майами выступает украинский защитник Сергей Кривцов.
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