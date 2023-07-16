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Официально: Бускетс присоединился к Месси в Интер Майами

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Еще одно топовое подписание клуба Бекхэма

Официально: Бускетс присоединился к Месси в Интер Майами

Twitter Inter Miami CF

Новина українською

Официальный Twitter "Интер" Майами объявил о подписании Серхио Бускетса.

Контракт испанского опорника с американским клубом рассчитан до конца 2025-го года. Детали соглашения пока не известны.

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35-летний Серхио пополнил состав клуба Дэвида Бекхэма в качестве свободного агента.

Бускетс – воспитанник каталонской "Барселоны". Хавбек отыграл всю карьеру за "блауграну". В составе "Барсы" Серхио провел 722 поединка, забил 18 голов и оформил 45 ассистов. Вместе с "сине-гранатовыми" испанец завоевал 32 трофея, в том числе 9 титулов Ла Лиги и 3 трофея Лиги чемпионов.

Напомним, за "Интер" Майами выступает украинский защитник Сергей Кривцов.

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В статье: Серхио Бускетс Интер Майами
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