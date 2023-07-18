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Суарес в скором времени присоединится к Интер Майами

MLS
(2 голосов)

Так считают в клубе

Суарес в скором времени присоединится к Интер Майами

Фото: Gremio/ Автор - Lucas Uebel

Новина українською

В "Интер" Майами считают, что в скором времени подпишут контракт с Луисом Суаресом. Стороны в течение долгого времени вели переговоры и пришли к прогрессу.

Уругваец присоединится к Лионелю Месси и Серджи Бускетсу, а также Жорди Альбе, который в скором времени. как сообщается, присоединится к клубу.

Суарес провел минувший сезон в "Гремио". Его контракт с бразильским клубом рассчитан до декабря 2024-го. Он провел 30 матчей, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач за клуб.

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В статье: Луис Суарес Интер Майами
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
18.07.2023 в 21:21
Оце так команда буде, одні старці. Вони і так на останньому місці зараз. Добре, що в МЛС нема пониження у класі.
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