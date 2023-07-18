Суарес в скором времени присоединится к Интер Майами

В "Интер" Майами считают, что в скором времени подпишут контракт с Луисом Суаресом. Стороны в течение долгого времени вели переговоры и пришли к прогрессу.

Уругваец присоединится к Лионелю Месси и Серджи Бускетсу, а также Жорди Альбе, который в скором времени. как сообщается, присоединится к клубу.

Суарес провел минувший сезон в "Гремио". Его контракт с бразильским клубом рассчитан до декабря 2024-го. Он провел 30 матчей, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач за клуб.