Суарес в скором времени присоединится к Интер Майами
Так считают в клубе
Фото: Gremio/ Автор - Lucas Uebel
В "Интер" Майами считают, что в скором времени подпишут контракт с Луисом Суаресом. Стороны в течение долгого времени вели переговоры и пришли к прогрессу.
Уругваец присоединится к Лионелю Месси и Серджи Бускетсу, а также Жорди Альбе, который в скором времени. как сообщается, присоединится к клубу.
Суарес провел минувший сезон в "Гремио". Его контракт с бразильским клубом рассчитан до декабря 2024-го. Он провел 30 матчей, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач за клуб.
Luis Suárez se acerca a Inter Miami. Están negociando hace tiempo y se avanzó.— Gastón Edul (@gastonedul) July 18, 2023
En Inter Miami creen que lo van a tener en breve.
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