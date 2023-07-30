Луис Суарес договорился с Гремио о разрыве контракта. Интер Майами снова хочет его подписать
Однако все произойдет только зимой
Фото: twitter.com/atletienglish
Уругвайский нападающий Луис Суарес договорился с бразильским "Гремио" о расторжении контракта в декабре 2023 года, сообщает Фабрицио Романо.
Соглашение между сторонами подходило к концу в декабре 2024-го года, однако клуб и футболист пришли к согласию в этом вопросе.
Романо добавляет, что "Интер" Майами до сих пор заинтересован в подписании Луиса Суареса на правах свободного агента. Это может случиться как раз в начале 2024 года.
Раньше "героны" пытались оформить переход Суареса, но сделка сорвалась.
Добавим, что за "Интер" выступают бывшие одноклубники 36-летнего уругвайца: Лионель Месси, Серхио Бускетс и Хорди Альба.
Популярное сейчас
- ЛНЗ - Черноморец. Анонс и прогноз матча УПЛ на 30 июля 2023
- Почти полтора десятка танков и полтысячи убитых россиян за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Дроны атаковали бизнес центр Москвы. Есть ВИДЕО, как один из них попадает в небоскреб
- Болельщики Интер Майами уходили с поля после замены Месси. Главный тренер отреагировал
- Миколенко сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Почти 2,5 миллиона за пост. Роналду стал самым высокооплачиваемым человеком в инстаграме