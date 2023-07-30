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Луис Суарес договорился с Гремио о разрыве контракта. Интер Майами снова хочет его подписать

MLS
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Однако все произойдет только зимой

Луис Суарес договорился с Гремио о разрыве контракта. Интер Майами снова хочет его подписать

Фото: twitter.com/atletienglish

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Уругвайский нападающий Луис Суарес договорился с бразильским "Гремио" о расторжении контракта в декабре 2023 года, сообщает Фабрицио Романо.

Соглашение между сторонами подходило к концу в декабре 2024-го года, однако клуб и футболист пришли к согласию в этом вопросе.

Романо добавляет, что "Интер" Майами до сих пор заинтересован в подписании Луиса Суареса на правах свободного агента. Это может случиться как раз в начале 2024 года.

Раньше "героны" пытались оформить переход Суареса, но сделка сорвалась.

Добавим, что за "Интер" выступают бывшие одноклубники 36-летнего уругвайца: Лионель Месси, Серхио Бускетс и Хорди Альба.

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В статье: Луис Суарес Гремио (Порту-Алегри) Интер Майами
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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