Луис Суарес договорился с Гремио о разрыве контракта. Интер Майами снова хочет его подписать

Уругвайский нападающий Луис Суарес договорился с бразильским "Гремио" о расторжении контракта в декабре 2023 года, сообщает Фабрицио Романо.

Соглашение между сторонами подходило к концу в декабре 2024-го года, однако клуб и футболист пришли к согласию в этом вопросе.

Романо добавляет, что "Интер" Майами до сих пор заинтересован в подписании Луиса Суареса на правах свободного агента. Это может случиться как раз в начале 2024 года.

Раньше "героны" пытались оформить переход Суареса, но сделка сорвалась.

Добавим, что за "Интер" выступают бывшие одноклубники 36-летнего уругвайца: Лионель Месси, Серхио Бускетс и Хорди Альба.