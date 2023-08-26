Бывший звездный бразилец Шахтера может перебраться из США в Саудовскую Аравию

Бывшим вингером донецкого "Шахтера" Дугласом Костой интересуется "Аль-Шабаб". Об этом сообщает Хайтам эль-Имани в Твиттере.

Саудовский клуб находится на стадии переговоров с руководством текущей команды бразильца "Лос-Анджелесом Гелекси".

Пока в переговорах прогресса нет, однако сделка все еще может состояться.

Дуглас Коста покинул "Шахтер" в 2015 году, перейдя в "Баварию" за 30 млн евро. После мюнхенцев он выступал за “Ювентус”, “Гремио”, а с июля 2022-го года играет за “ЛА Гелекси” на полноценной основе (до этого был в аренде).

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 32-летнего бразильца в 1,5 млн евро.