Бывший звездный бразилец Шахтера может перебраться из США в Саудовскую Аравию
Уже ездит по заработкам
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывшим вингером донецкого "Шахтера" Дугласом Костой интересуется "Аль-Шабаб". Об этом сообщает Хайтам эль-Имани в Твиттере.
Саудовский клуб находится на стадии переговоров с руководством текущей команды бразильца "Лос-Анджелесом Гелекси".
Пока в переговорах прогресса нет, однако сделка все еще может состояться.
Дуглас Коста покинул "Шахтер" в 2015 году, перейдя в "Баварию" за 30 млн евро. После мюнхенцев он выступал за “Ювентус”, “Гремио”, а с июля 2022-го года играет за “ЛА Гелекси” на полноценной основе (до этого был в аренде).
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 32-летнего бразильца в 1,5 млн евро.
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