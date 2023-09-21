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МЛС. Интер Майами разгромил Торонто. Месси и Альбу заменили в первом тайме

MLS
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Лионель Месси получил травму

МЛС. Интер Майами разгромил Торонто. Месси и Альбу заменили в первом тайме

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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36-летний нападающий сборной Аргентины вышел в стартовом составе "Интер Майами", но был заменен на 37-й минуте при счете 0:0.

Незадолго до замены Месси положил руки на колени и перестал двигаться. Затем он передал капитанскую повязку защитнику Деандре Йедлину и покинул поле. Аргентинца заменил хавбек Роберт Тейлор.

Уже после ухода Месси с поля "Интер Майами" забил четыре гола в ворота "Торонто". Тейлор, который вышел вместо Лео, стал автором дубля и результативной передачи. Игра с "Торонто" была для Месси 1-м матчем за "Интер Майами" с момента возвращения из расположения сборной Аргентины.

Латераль флоридского клуба Жорди Альба также был заменен в 1-м тайме из-за травмы. Он покинул поле на 34-й минуте.Игра с "Торонто" была для Месси 1-м матчем за "Интер Майами" с момента возвращения из расположения сборной Аргентины.

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Источник: Год назад Буяльского хотел взять в Интер Майами
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В статье: Лионель Месси Жорди Альба Интер Майами
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Источник:
prosoccerwire

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