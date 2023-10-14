Джек Уилшир претендует на должность главного тренера команды MLS

Бывший игрок лондонского "Арсенала" Джек Уилшир претендент на должность главного тренера "Колорадо Рэпидс", выступающих в MLS. Он прошел собеседование и является одним из пяти кандидатов для этой работы.

Сейчас 31-летний тренер руководит юношеской командой "Арсенала". В прошлом году его подопечные дошли до финала Кубка Англии.

"Колорадо Репидс" показывают не лучшие результаты в сезоне MLS. Они занимают последнее место в Восточной конференции, набрав 26 очков за 32 матча.