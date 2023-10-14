  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. Джек Уилшир претендует на должность главного тренера команды MLS
В тренде

Джек Уилшир претендует на должность главного тренера команды MLS

MLS
(1 голосов)

В услугах тренера Арсенала U-18 заинтересован Колорадо Рэпидс

Джек Уилшир претендует на должность главного тренера команды MLS

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок лондонского "Арсенала" Джек Уилшир претендент на должность главного тренера "Колорадо Рэпидс", выступающих в MLS. Он прошел собеседование и является одним из пяти кандидатов для этой работы.

Сейчас 31-летний тренер руководит юношеской командой "Арсенала". В прошлом году его подопечные дошли до финала Кубка Англии.

"Колорадо Репидс" показывают не лучшие результаты в сезоне MLS. Они занимают последнее место в Восточной конференции, набрав 26 очков за 32 матча.

По теме
yellow-arrow
Суарес покинет бразильский клуб в декабре. Интер Майами до сих пор интересуется им
yellow-arrow
Уэйн Руни покинул клуб МЛС
yellow-arrow
Интер Майами с Кривцовым и Месси проиграл лидеру МЛС. Команда потеряла шансы на плей-офф
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Джек Уилшир Колорадо Рэпидз (США)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
standard.co.uk

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде