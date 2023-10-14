Джек Уилшир претендует на должность главного тренера команды MLS
В услугах тренера Арсенала U-18 заинтересован Колорадо Рэпидс
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок лондонского "Арсенала" Джек Уилшир претендент на должность главного тренера "Колорадо Рэпидс", выступающих в MLS. Он прошел собеседование и является одним из пяти кандидатов для этой работы.
Сейчас 31-летний тренер руководит юношеской командой "Арсенала". В прошлом году его подопечные дошли до финала Кубка Англии.
"Колорадо Репидс" показывают не лучшие результаты в сезоне MLS. Они занимают последнее место в Восточной конференции, набрав 26 очков за 32 матча.
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Источник:standard.co.uk
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