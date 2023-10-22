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Интер Майами проиграл в заключительном матче сезона. Кривцов не попал в заявку, Месси провел 90 минут

MLS
(1 голосов)

Впереди только товарищеские поединки

Интер Майами проиграл в заключительном матче сезона. Кривцов не попал в заявку, Месси провел 90 минут

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В заключительном туре регулярного чемпионата MLS "Интер" Майами в гостях уступил "Шарлотт", которому требовалась победа для прохода в плей-офф.

Все решил гол на 13-й минуте. После этого подопечные Херарды Мартино владели преимуществом, однако хотя бы сравнять счет они не смогли.

Сергей Кривцов не попал в заявку на этот матч. Лионель Месси и Серхио Бускетс провели на поле весь поединок, Хорди Альба появился в игре на 67-й минуте. Кстати, это первое поражение для аргентинца в рамках MLS.

"Интер" завершил регулярный чемпионат на предпоследнем, 14 месте. Из группы Восточной Конференции в плей-офф прошли девять коллективов.

Впереди команду из Майами ожидают товарищеские матчи в Китае. Они запланированы на 5 и 8 ноября.

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В статье: Сергей Кривцов Лионель Месси Шарлотт Интер Майами
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