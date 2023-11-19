Давид де Хеа может перейти в МЛС
Дэвид Бекхэм предложил испанскому голкиперу перейти в Интер Майами
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
По информации Daily Star, легенда "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм предложил испанскому голкиперу Давиду де Хеа перейти в "Интер Майами".
Согласно Daily Star, Дэвид Бэкхэм предложил контракт с такими ж условиями и уровнем зарплат, как и в "МЮ".
Напомним, Давид де Хеа покинул "МЮ" этим летом, поэтому может присоединиться к новой команде без ожиданий трансферного окна.
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