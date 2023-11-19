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Давид де Хеа может перейти в МЛС

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Дэвид Бекхэм предложил испанскому голкиперу перейти в Интер Майами

Давид де Хеа может перейти в МЛС

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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По информации Daily Star, легенда "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм предложил испанскому голкиперу Давиду де Хеа перейти в "Интер Майами".

Согласно Daily Star, Дэвид Бэкхэм предложил контракт с такими ж условиями и уровнем зарплат, как и в "МЮ".

Напомним, Давид де Хеа покинул "МЮ" этим летом, поэтому может присоединиться к новой команде без ожиданий трансферного окна.

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Источник:
Daily Star
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