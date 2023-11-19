Давид де Хеа может перейти в МЛС

По информации Daily Star, легенда "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм предложил испанскому голкиперу Давиду де Хеа перейти в "Интер Майами".

Согласно Daily Star, Дэвид Бэкхэм предложил контракт с такими ж условиями и уровнем зарплат, как и в "МЮ".

Напомним, Давид де Хеа покинул "МЮ" этим летом, поэтому может присоединиться к новой команде без ожиданий трансферного окна.