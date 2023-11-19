Де Хеа отклонил предложение Аль-Насра
Вратарь склоняется к переходу в Интер Майами
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Руководство клуба предложило голкиперу контракт в 500 тыс. евро в неделю, однако ни он, ни его жена не желают переезжать в Саудовскую Аравию.
Вместо этого де Хеа склоняется к переходу в "Интер Майами", он которого уже получил
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