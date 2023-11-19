Де Хеа отклонил предложение Аль-Насра

Золотая перчатка прошлого сезона АПЛ Давид де Хеа отклонил предложение от саудовского "Аль-Насру", об этом сообщает испанское издание Marca.

Руководство клуба предложило голкиперу контракт в 500 тыс. евро в неделю, однако ни он, ни его жена не желают переезжать в Саудовскую Аравию.