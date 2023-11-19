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Де Хеа отклонил предложение Аль-Насра

MLS

Вратарь склоняется к переходу в Интер Майами

Де Хеа отклонил предложение Аль-Насра

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новина українською

Золотая перчатка прошлого сезона АПЛ Давид де Хеа отклонил предложение от саудовского "Аль-Насру", об этом сообщает испанское издание Marca.

Руководство клуба предложило голкиперу контракт в 500 тыс. евро в неделю, однако ни он, ни его жена не желают переезжать в Саудовскую Аравию.

Вместо этого де Хеа склоняется к переходу в "Интер Майами", он которого уже получил предложение.

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Давид де Хеа Аль-Наср Интер Майами
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Источник:
marca.com
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