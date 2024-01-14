Луис Суарес: Даже не предполагал, что мы снова будем вместе, потому что думал, что Лео завершит карьеру в Барселоне

Нападающий “Интера” Майами Луис Суарес рассказал о воссоединении в американской команде со своими бывшими одноклубниками Серхио Бускетсом, Хорди Альбой и Лионелем Месси.

“Даже не предполагал, что мы снова будем вместе, потому что думал, что Лео завершит карьеру в “Барселоне”. В 2019 году мы представляли, что выигрываем все в “Барселоне”, мечтали завершить карьеру там. Сначала я ушел, а потом все последовали за мной.

У каждого из них своя жизнь и семья, они очень хорошо со мной общались, они очень счастливы. Некоторым это сложнее, другим – легче. Бускетс впервые менял клуб, а изменения могут быть немного тяжелыми, но сегодня он сказал мне, что с детьми все хорошо, это важно.

Альба тоже, после стольких лет в “Барселоне”, большие изменения, трое детей, это сложно. Лео привык к этому больше. Я даже больше привык к этому, чем они из-за изменений, которые я сделал. Могу дать им больше советов, чем они могут дать мне о жизни вне “Барселоны”.

Приятно вспоминать те великие моменты, которые мы провели вместе в клубе, о котором мы все мечтали, “Барселоне”. Еще одна причина – встретиться с ними снова. Этот образ вызывает приятные воспоминания, пора показать его на поле. Мы очень амбициозны и профессионалы, мы стремимся к большему.

Мы должны мечтать о многом – почему бы не мечтать о четырех титулах? Это зависит от нас, мы должны показать это на поле”, - сказал Суарес.