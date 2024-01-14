  1. UA-Футбол ⚽
  2. MLS
  3. Луис Суарес: Даже не предполагал, что мы снова будем вместе, потому что думал, что Лео завершит карьеру в Барселоне
В тренде

Луис Суарес: Даже не предполагал, что мы снова будем вместе, потому что думал, что Лео завершит карьеру в Барселоне

MLS
Обновлено

Испаноязычная делегация Майами увеличивается

Луис Суарес: Даже не предполагал, что мы снова будем вместе, потому что думал, что Лео завершит карьеру в Барселоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий “Интера” Майами Луис Суарес рассказал о воссоединении в американской команде со своими бывшими одноклубниками Серхио Бускетсом, Хорди Альбой и Лионелем Месси.

“Даже не предполагал, что мы снова будем вместе, потому что думал, что Лео завершит карьеру в “Барселоне”. В 2019 году мы представляли, что выигрываем все в “Барселоне”, мечтали завершить карьеру там. Сначала я ушел, а потом все последовали за мной.

У каждого из них своя жизнь и семья, они очень хорошо со мной общались, они очень счастливы. Некоторым это сложнее, другим – легче. Бускетс впервые менял клуб, а изменения могут быть немного тяжелыми, но сегодня он сказал мне, что с детьми все хорошо, это важно.

Альба тоже, после стольких лет в “Барселоне”, большие изменения, трое детей, это сложно. Лео привык к этому больше. Я даже больше привык к этому, чем они из-за изменений, которые я сделал. Могу дать им больше советов, чем они могут дать мне о жизни вне “Барселоны”.

Приятно вспоминать те великие моменты, которые мы провели вместе в клубе, о котором мы все мечтали, “Барселоне”. Еще одна причина – встретиться с ними снова. Этот образ вызывает приятные воспоминания, пора показать его на поле. Мы очень амбициозны и профессионалы, мы стремимся к большему.

Мы должны мечтать о многом – почему бы не мечтать о четырех титулах? Это зависит от нас, мы должны показать это на поле”, - сказал Суарес.

Читайте такжеИнтер Майами отказался проводить товарищеский матч против Барселоны

Уругваец уже приступил к тренировкам вместе с командой. 20 января "Интер" сыграет свой первый товарищеский матч против сборной Сальвадора, а 22 февраля стартует официальный сезон MLS.

По теме
yellow-arrow
Интер Майами отказался проводить товарищеский матч против Барселоны
yellow-arrow
Атланта Юнайтед подписала хавбека Чикаго
yellow-arrow
Американскому клубу из-за популярности Месси пришлось перенести матч на другой стадион
Лионель Месси Серхио Бускетс Жорди Альба Луис Суарес Интер Майами
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости