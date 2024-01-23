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Интер Майами с Месси и Суаресом проиграл Далласу

MLS

В следующем матче Интер Майами встретится с Аль-Хилялем

Интер Майами с Месси и Суаресом проиграл Далласу

Miami

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Завершился товарищеский матч, в котором "Интер Майами" встречался с "Далласом". Матч прошел в Далласе на стадионе "Коттон Боул" и завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Победный гол в матче на третьей минуте забил Хесус Феррейра.

Отметим, что в стартовом составе "Интер Майами" вышли нападающие Лионель Месси и Луис Суарес, которые были заменены на 64-й минуте. Они во второй раз сыграли вместе после перехода Суареса в "Интер Майами".

Добавим, также в этой встрече участвовали Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Напомним, в первом совместном матче Месси и Суареса за американский клуб "Интер Майами" сыграл вничью с Сальвадором со счетом 0:0.

В следующем матче "Интер Майами" встретится с "Аль-Хилялем". Матч состоится 29 января.

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Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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