Интер Майами с Месси и Суаресом проиграл Далласу

Завершился товарищеский матч, в котором "Интер Майами" встречался с "Далласом". Матч прошел в Далласе на стадионе "Коттон Боул" и завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Победный гол в матче на третьей минуте забил Хесус Феррейра.

Отметим, что в стартовом составе "Интер Майами" вышли нападающие Лионель Месси и Луис Суарес, которые были заменены на 64-й минуте. Они во второй раз сыграли вместе после перехода Суареса в "Интер Майами".

Добавим, также в этой встрече участвовали Серхио Бускетс и Жорди Альба.

Напомним, в первом совместном матче Месси и Суареса за американский клуб "Интер Майами" сыграл вничью с Сальвадором со счетом 0:0.

В следующем матче "Интер Майами" встретится с "Аль-Хилялем". Матч состоится 29 января.