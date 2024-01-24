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Начало сезона 2024 в MLS - под угрозой

MLS

Нетипичная ситуация

Начало сезона 2024 в MLS - под угрозой

MLS

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Американский футбол погрузился в кризис после новостей о том, что забастовка арбитров в Соединенных Штатах начнется за несколько недель до начала нового сезона MLS.

Сообщается, что организация профессиональных арбитров (PRO) и Ассоциация профессиональных футбольных арбитров (PSRA) не смогли достичь соглашения о новом коллективном договоре.

"Профсоюз, который представляет судей MLS, единогласно проголосовал за забастовку, если до 31 января не будет заключено новое трудовое соглашение с PRO", - сообщил журналист The Athletic Том Богерт.

В настоящее время продолжаются переговоры, главной темой которых являются экономические вопросы, особенно для тех членов PSRA, которые получают действительно низкие доходы, но PRO представила предложение, в котором зарплаты были повышены очень незначительно. Действующий коллективный договор между сторонами датируется началом 2019 года. Ее срок истек после 15 января, и на данный момент новое соглашение достигнуто не было. Арбитражный профсоюз ожидает больших изменений в будущем относительно собственных прав и условий работы.

Напомним, что новый сезон MLS должен стартовать 22 февраля с поединка между звездным "Интер Майами" и "Реал-Солт-Лейк".

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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