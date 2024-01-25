Стоимость Интер Майами за год выросла на 74% - до 1,02 млрд долларов

Лионель Месси положительно повлиял на общее финансовое состояние МЛС.

Согласно подсчетам Sportico, доходы клубов лиги за последний год выросли на 27% - до примерно 2 миллиардов долларов. Такое изменение обусловлено переходом Месси в "Интер Майами", увеличением количества матчей и появлением нового клуба - "Сент-Луис Сити".

Доходы "Интера" составили 127 млн долларов. Год назад фиксировалась гораздо меньшая сумма - 55 млн. долларов. Предполагается, что в этом сезоне клуб из Майами может заработать 200 млн.

Также в случае с "Интером" зафиксирован самый стремительный рост оценочной стоимости клуба МЛС за последний год - на 74%. Теперь команда, совладельцем которой является Дэвид Бекхэм, стоит 1,02 млрд долларов.

Всего в лиге 4 клуба стоимостью в миллиард или больше: кроме "Интера" это "Лос-Анджелес" (1,15 млрд), "Атланта Юнайтед" (1,05 млрд) и "Лос-Анджелес Гэлакси" (1 млрд).