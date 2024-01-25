МЛС заблокировала переход нападающего сборной США в российский клуб

"Спартак" хотел купить американского нападающего, но переход заблокировали.

По данным The Athletic, россияне предложили "Далласу" 13 млн долларов за форварда Хесуса Феррейру. Клуб был готов продать нападающего сборной США, сам 23-летний футболист также хотел перейти и вел переговоры об условиях контракта.

Однако МЛС заблокировала трансфер, известив о решении "Даллас" и Феррейру. Лига объяснила это тем, что "существуют риски" для американских компаний, которые ведут дела с российскими. МЛС имеет право блокировать трансферы, поскольку все документы по ним проходят через офис лиги.

Феррейра забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи в 29 матчах прошлого сезона МЛС.