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МЛС заблокировала переход нападающего сборной США в российский клуб

MLS

Даллас был готов продать форварда за 13 млн долларов

МЛС заблокировала переход нападающего сборной США в российский клуб

FC Dallas

Новина українською

"Спартак" хотел купить американского нападающего, но переход заблокировали.

По данным The Athletic, россияне предложили "Далласу" 13 млн долларов за форварда Хесуса Феррейру. Клуб был готов продать нападающего сборной США, сам 23-летний футболист также хотел перейти и вел переговоры об условиях контракта.

Однако МЛС заблокировала трансфер, известив о решении "Даллас" и Феррейру. Лига объяснила это тем, что "существуют риски" для американских компаний, которые ведут дела с российскими. МЛС имеет право блокировать трансферы, поскольку все документы по ним проходят через офис лиги.

Феррейра забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи в 29 матчах прошлого сезона МЛС.

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Источник:
theathletic
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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