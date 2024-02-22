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Суарес после дебюта за Майами: Постараться выиграть МЛС - это лучшие амбиция и желание

MLS

Форвард сделал голевую передачу в дебютном матче

Суарес после дебюта за Майами: Постараться выиграть МЛС - это лучшие амбиция и желание

Getty Images/Global Images Ukraine

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Луис Суарес высказался после своего дебюта за "Интер Майами". Форвард сделал голевую передачу в матче МЛС с "Реал Солт Лейк" (2:0).

"Прийти в команду, которая выиграла свой первый трофей [Кубок лиг] лишь в прошлом году, и постараться выиграть МЛС - это лучшие амбиции и желания.

И я, и вся команда приняли этот вызов, чтобы выиграть титул, и это будет крайне важно для МЛС", - сказал Суарес.

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Источник:
InterMiamiCF
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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