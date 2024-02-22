Суарес после дебюта за Майами: Постараться выиграть МЛС - это лучшие амбиция и желание
Форвард сделал голевую передачу в дебютном матче
Getty Images/Global Images Ukraine
Луис Суарес высказался после своего дебюта за "Интер Майами". Форвард сделал голевую передачу в матче МЛС с "Реал Солт Лейк" (2:0).
"Прийти в команду, которая выиграла свой первый трофей [Кубок лиг] лишь в прошлом году, и постараться выиграть МЛС - это лучшие амбиции и желания.
И я, и вся команда приняли этот вызов, чтобы выиграть титул, и это будет крайне важно для МЛС", - сказал Суарес.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:InterMiamiCF
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Испанское издание назвало Лунина уроженцем российского города
- Динамо дозаявило семерых футболистов на вторую часть сезона
- Леоненко: Когда Куман бил штрафные, у нас в стенку никто не хотел становиться - в больницу можно было попасть
- Кубы MLS и ОАЭ заинтересовались победителем Чемпионата мира-2018
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн