Суарес после дебюта за Майами: Постараться выиграть МЛС - это лучшие амбиция и желание

Луис Суарес высказался после своего дебюта за "Интер Майами". Форвард сделал голевую передачу в матче МЛС с "Реал Солт Лейк" (2:0).

"Прийти в команду, которая выиграла свой первый трофей [Кубок лиг] лишь в прошлом году, и постараться выиграть МЛС - это лучшие амбиции и желания.

И я, и вся команда приняли этот вызов, чтобы выиграть титул, и это будет крайне важно для МЛС", - сказал Суарес.