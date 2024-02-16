Луис Суарес: Никто не хотел в Ливерпуль. Мы со средним составом чуть не взяли АПЛ

Луис Суарес вспомнил о периоде карьеры, проведенном в "Ливерпуле".

Форвард, который сейчас выступает за "Интер Майами", играл в "Ливерпуле" с 2011 по 2014 год.

"Никто не хотел играть за "Ливерпуль". Мы взяли Коутиньо в аренду из "Интера", а затем выкупили его. Еще мы арендовали Старриджа. Они помогли, но на самом деле играть за "Ливерпуль" никто не хотел.

Затем меня продали, "Ливерпуль" начал получать деньги от Лиги чемпионов. И вдруг все захотели в "Ливерпуль".

Поэтому нужно уважать [тот период]. Когда я играл за "Ливерпуль", думаю, это было просто замечательно, потому что в команде не было звезд. Это был средний состав, который чуть не выиграл АПЛ", - сказал Суарес.