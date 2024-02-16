Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Луис Суарес: Никто не хотел в Ливерпуль. Мы со средним составом чуть не взяли АПЛ
Форвард вспомнил о периоде карьеры, проведенном в Англии
Goal
Луис Суарес вспомнил о периоде карьеры, проведенном в "Ливерпуле".
Форвард, который сейчас выступает за "Интер Майами", играл в "Ливерпуле" с 2011 по 2014 год.
"Никто не хотел играть за "Ливерпуль". Мы взяли Коутиньо в аренду из "Интера", а затем выкупили его. Еще мы арендовали Старриджа. Они помогли, но на самом деле играть за "Ливерпуль" никто не хотел.
Затем меня продали, "Ливерпуль" начал получать деньги от Лиги чемпионов. И вдруг все захотели в "Ливерпуль".
Поэтому нужно уважать [тот период]. Когда я играл за "Ливерпуль", думаю, это было просто замечательно, потому что в команде не было звезд. Это был средний состав, который чуть не выиграл АПЛ", - сказал Суарес.
Популярное сейчас
- Суркис - Шапаренко: Если у кого-то клаусула 150 миллионов, то у тебя должна быть 300
- Гаттузо: Мы потеряли победу. Я не могу прийти с улыбкой, словно мы выиграли
- Эмоциональные качели. Шахтер - Марсель 2:2. Видео голов и обзор матча
- Возвращение Лиги чемпионов, Шахтер сыграет в Лиге Европы. Расписание футбола на 12 - 18 февраля
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка звезды Манчестер Юнайтед. ФОТО
- Одна из самых сексуальных футболисток планеты встретилась с легендой сборной Германии. ФОТО