"Рука Бога теперь принадлежит мне". Культовый эпизод, приковавший внимание к Луису Суаресу

Луис Суарес провел выдающуюся карьеру. Хороший старт в Нидерландах, прекрасный отрезок в "Ливерпуле", феерия в Примере и заслуженная пенсия, которая привела на солнечный берег Майами – о таком можно только мечтать. Конечно, были трудности с характером, скандалы вокруг укусов и расизма, но хорошо, что уругваец вовремя взялся за голову и доказал, что является нападающим экстра-класса (еще бы – получил две "Золотые бутсы" в эпоху праймовых Месси и Роналду).

Весь путь Эль Пистолеро разделен на маркеры, и один из таких – та самая рука на чемпионате мира в ЮАР. Эпизод повлиял на ход встречи с Ганой, помог Уругваю квалифицироваться в полуфинал и принес бешеную популярность персонально Суаресу. Исполнитель и до того сделал имя в составе амстердамского "Аякса" (например, в течение сезона 2009/10 забил 49 мячей и отдал 24 результативные передачи), однако именно Мундиаль поднял ставки чуть ли не до небес. Что ж, вспоминаем, как это было.

***

1/4-я на ЧМ воспринимается по-разному – для кого-то эта стадия является задачей-минимумом, кто-то же всю жизнь идет к соответствующей планке. Второй вариант как раз касается Ганы – сборная выдала оверперформанс и, ободренная повсеместным вниманием аудитории, замахнулась на 1/2-ю.

Эмоции раскачивались постепенно – сначала африканцы удачно преодолели групповой раунд (разобрались с Сербией и отыгрались против Австралии), далее – при драматических обстоятельствах выжбурнули за борт турнира Соединенные Штаты Америки. Победа 2:1, бешеный пас Андре Аю на Асамоа Гьяна, собственно, гол последнего в дополнительное время – все это вызвало невероятный фурор.

Что справедливо – во-первых, остальные представители АФК давно вылетели (больше всего разочаровала Нигерия), во-вторых, для ЮАР было имиджево важно, чтобы хотя бы одна команда прекрасно себя показала (дошло до того, что за "черных звезд" открыто болел Нельсон Мандела). Континент ранее не принимал соревнования столь высокого ранга, а тут Гана переплюнула самые смелые ожидания – повторила достижение Камеруна двадцатилетней давности; Асамоа не дотянул по знаковости до Роже Милла, но также превратился в национального героя.

Да и вообще под руководством сербского специалиста Милована Раеваца собралась боеспособная банда. В 2001-м африканцы неожиданно добрались до финала молодежного ЧМ, где уступили Аргентине имени Хосе Пекермана и Хавьера Савиолы; это же поколение задало жару девять лет спустя. К Майклу Эссьену, Салли Мунтари, Джону Мэнсу и Дереку Боатенгу присоединились Квадво Асамоа, Доминик Адия, Кевин-Принс Боатенг, братья Аю и Самюэль Инкум – словом, когда в медиа шла речь об 1/2-ой, то это не казалось чем-то диким. Тем более, в борьбе с Уругваем.

Какими были тогдашние "чарруа"? Бесспорно, Оскар Вашингтон Табарес привез ярких личностей – кроме Суареса выделялись Диего Форлан, Эдинсон Кавани, Альваро Перейра, Мартин Касерес, Макси Перейра, Диего Годин и Фернандо Муслера. Однако оценивались ли южноамериканцы тяжеловесами на международной карте? Отнюдь.

С 1974-го и до конца нулевых Уругвай не отличался уверенностью, пропустил пять форумов (1978, 1982, 1994, 1998, 2006), а в лучшем случае ограничивался 1/8-й. Все легендарные свершения были связаны с далеким прошлым, поэтому то, как "небесно-голубые" преодолели барьер, тоже попало под пристальный прицел журналистов. 7 зачетных баллов, набранных против ЮАР (как ни крути, мотивированной хозяйки), симпатичной Мексики и Франции, которая утонула в астрологических прогнозах – очень и очень классно.

Поэтому ганцы упорно демонизируют Луиса и изображают откровенным вором – мол, "мы бились при равных условиях и потеряли путевку из-за руки". Но это не совсем так.

***

На дистанции Суарес трижды поразил ворота соперника – гарантировал обыгрыш Мексики (1:0) и в 1/8-й дублем нокаутировал Южную Корею (2:1). Хорошая картинка, мгновенно привлекшая внимание – нападающим интересовалось множество клубов, в частности, донецкий "Шахтер". Впрочем, основное шоу еще впереди.

Если не вдаваться в подробности, то может возникнуть впечатление, что Гана была едва не обречена на триумф – опередила визави по многим ключевым параметрам, да еще и забила в "раздевалку" усилиями Мунтари. Лучший контроль мяча (57/43) и больше ударов (26/15) – любителям статистики хватит только этого, чтобы сформировать предвзятое отношение к Уругваю.

"Черные звёзды" предстали самыми молодыми на турнире (23 года, 352 дня) и эмоционально нестабильными (из-за этого "выпали" дисквалифицированные Андре Аю и Джонатан Менса, накануне нахватавшиеся жёлтых карточек). Отсюда следует разительная разница в количестве нанесенных попыток по воротам – на самом деле сборная суетилась и впервые пробила в штрафной площадке на 20-й минуте.

Уругвай, оставшийся без травмированного Диего Година, предложил лучшую организацию, действовал методично, выглядел физически свежим (даром, что играл в пяти разных городах) и не позволил оппоненту развернуться на полную (символично, что гол Мунтари случился из-за пределов штрафной, с тридцати четырех метров).

Форлан также ответил "породисто" – на 55 минуте красиво перебросил и стенку, и Ричарда Кингстона. Форвард, приведший мадридский "Атлетико" к победе в Лиге Европы, в очередной раз подтвердил лидерство среди "небесно-голубых", однако и Суарес не отставал – постоянно атаковал и имел не одну шикарную возможность, чтобы снять все вопросы.

Обмен любезностями продолжился в экстра-тайме, пока на 120+ оборона Уругвая не треснула. Джон Пейнтсил совершил навесную передачу, Фернандо Муслера не разобрался, поэтому круглый попал к Джону Мэнсу, а затем – к Стивену Аппиа, чей удар заблокировали. В суматохе нашлась голова Доминика Адии и вот здесь на авансцену вырвался Суарес – заступил собой ворота и в прыжке, в волейбольном стиле вынес мяч из ворот.

Какую-то секунду в воздухе витал шок. Тем не менее, Олегариу Бенкеренса, португальский арбитр, был полон решимости и достал красную карточку – в ее правдивости нет никаких сомнений. Интересно, что на встрече должен был работать Говард Уэбб, но после того, как уругвайская бригада во главе с Хосе Ларриондой прозевала тот самый момент Фрэнка Лэмпарда между Германией и Англией, в ФИФА пошли на изменения. И строго помахали пальцем – больше не выдумывать.

Луис не спорил и, шагая в подтрибунное помещение, наблюдал за тем, как Гьян сосредоточился у одиннадцатиметровой отметки. Разбег и... перекладина. Суарес сорвался в радостном экстазе.

Это стопроцентно надломило африканцев – казалось бы, не ошибайся в послематчевой лотерее и шагай дальше. Даже после того, как Менса не перехитрил Муслеру, а Макси Перейра "зарядил" по воробьям, ганцы не остановились, не перевели дух, а продолжили бездарно бить – именно так следует охарактеризовать удар Адии. Зато во всех вселенских бедах виноват именно Луис, да.

Потому неудивительно, что с финальным свистком нападающий не скрывал эмоций: "Рука Бога теперь принадлежит мне. Моя настоящая рука Бога. Я сделал лучший сейв на турнире. Иногда на тренировках я играю на позиции вратаря. Поэтому оно того стоило. У меня не было другого выхода, кроме как сделать это. Когда ганцы не реализовали пенальти, я подумал: "Это чудо, мы все еще здесь". Мы в полуфинале, хотя мне очень грустно – никому не нравится, когда его удаляют. Празднование было впечатляющим, круто, что мы движемся вперед".

***

Когда стало известно, что Уругвай встретится с Ганой на ЧМ в Катаре, старая-добрая тема поднялась на поверхность. И достигла своего апогея накануне очного матча – на момент третьего тура обе команды претендовали на плей-офф (и, в конце концов, туда не вышли), поэтому журналисты особенно прикипели к фигуре Эль Пистолеро.

"Я не прошу прощения. Игрок Ганы не реализовал пенальти, а не я. Возможно, я извинюсь, если сделаю подкат и травмирую футболиста, но в этом случае я получу красную карточку. Будет ли месть? В 2010-м игрокам, которые выступают сейчас, было примерно восемь лет? Тогда люди могли сказать – "он дьявол". Но все меняется. Мы победили Португалию в 2018-м. Вы слышали, что португальцы хотят реванша? Я играл против Джорджо Кьеллини и мы пожали друг другу руки. Вы не можете постоянно думать о прошлом и мстить, ведь это контрпродуктивно".

И здесь с Суаресом не поспоришь – он поступил так, как поступил бы каждый, кто надеется получить хотя бы мизерный шанс для спасения. Причем латиноамериканец понес наказание – другое дело, что Гьян свою возможность бездарно упустил.

Точку в спорах поставил Отто Аддо, главный тренер "черных звезд": "Речь идет о перспективе. Если бы тот же инцидент произошел наоборот, то Уругвай сказал бы, что это нормально. Это то, что я хотел бы видеть от любого моего игрока – пожертвовать собой и получить красную карточку.

Мы – большой континент и много вещей пошло не так. Футбол – это способ самовоспитания. Бог создал всех нас особенными, поэтому не возвращайтесь снова и снова к 2010-му году".

С тех дней утекло немало воды – в ЮАР "Эль Пистолеро" наведался двадцатитрехлетним, а буквально сегодня празднует тридцать семь. Пока неизвестно, чем уругваец запомнится в "Интере" и повесит ли после этого бутсы на гвоздь, однако здесь не грех повториться – Луис, это была на удивление удачная охота. И все началось с Ганы.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine