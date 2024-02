Изобретательно. Месси технично пробросил мяч над травмированным футболистом. Видео

"Интер" Майами победил "Реал Солт Лейк" 2:0 в первом туре МЛС. Луис Суарес и Лионель Месси отметились ассистами в этом матче.

В одном из эпизодов матча Месси технично пробросил мяч над травмированным футболистом "Реала", который продолжал лежать на поле.

Messi really chipped a player who was down injured ???? pic.twitter.com/BN3fpsDjxy