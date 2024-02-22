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Изобретательно. Месси технично пробросил мяч над травмированным футболистом. Видео

MLS
Обновлено

Интер победил в первом туре МЛС

Изобретательно. Месси технично пробросил мяч над травмированным футболистом. Видео

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Интер" Майами победил "Реал Солт Лейк" 2:0 в первом туре МЛС. Луис Суарес и Лионель Месси отметились ассистами в этом матче.

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В одном из эпизодов матча Месси технично пробросил мяч над травмированным футболистом "Реала", который продолжал лежать на поле.

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Источник:
brfootball
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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