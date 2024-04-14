С голами Месси и Суареса. Интер Майами победил впервые за шесть матчей – ВИДЕО
Кривцов на поле не появлялся
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В рамках регулярного чемпионата MLS "Интер Майами" играл в гостях против "Спортинг Канзас-Сити".
Соперники звездных "геронов" открыли счет уже на шестой минуте. Однако через 12 минут Месси отдал красивый ассист на Гомеса – он восстановил паритет. На старте второго тайма и сам Лео оформил мяч в чужих воротах отличным ударом из-за пределов штрафной.
Впоследствии полузащитник "Спортинга" Томми оформил дубль, но Суарес на 71 минуте удачно замкнул прострел автора первого гола Гомеса.
"Спортинг Канзас-Сити" – "Интер Майами" 2:3
Голы: Томми 6, 58 – Гомес 18, Месси 51, Суарез 71
Украинский центральный защитник Сергей Кривцов в заявку "Интера" не попал. Он пропустил последние пять матчей команды.
Это была первая победа "геронов" за последние шесть поединков во всех турнирах. В настоящее время подопечные Херардо Мартино лидируют в таблице Восточной конференции.
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