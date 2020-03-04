Спортивный директор футбольной федерации Испании отреагировал на жребий Лиги наций с Украиной

Испанию на жеребьевке Лиги наций-2020/2021 представлял спортивный директор Королевской футбольной федерации Хосе Франсиско Молина.

Главный тренер Луис Энрике не явился на жеребьевку в Амстердаме из-за простуды.

В нашей группе будут очень интересные поединки. Германия - это мощность. Швейцария была среди 4 финалистов прошлой Лиги наций.

А Украина значительно прибавила с того того момента, как у ее руля стал Андрей Шевченко, - заявил Молина.