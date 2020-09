Бум обновлений: сборные Англии, Португалии, Нидерландов и другие презентовали новые формы

Сборная Англии показала два новых комплекта формы. Футболка домашнего комплекта выполнена в белом цвете, а шорты – темно-синие. Гостевая форма сделана в синем цвете. Техническим спонсором англичан является компания Nike.

Читайте также Мариуполь креативно представил новую форму на сезон - ФОТО

Сборная Португалии также показала два комплекта формы. Домашняя футболка выполнена в стиле поло в традиционном красном цвете. Основные оттенки гостевого комплекта – бирюзовый с черными, красными и зеленой полосами на груди.

Также обновление представили сборные Нидерландов, Сербии и Хорватии: