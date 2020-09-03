Лига наций УЕФА
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Шикарный удар Зинченко, который во второй раз вывел вперед Украину
Станет победным?
Сегодня сборная Украина стартует в Лиге Наций. Первый соперник команды Шевченко - Швейцария.
В очень непростом второй тайме "сине-желтые" смогли во второй раз выйти вперед. Постарался Александр Зинченко, которому удался отличный удар с левой ноги.
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Комментарии (2)
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1_Rui_3 (Винница)
03.09.2020 в 23:30
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ZSTV1223 (Черкаси)
03.09.2020 в 23:59
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