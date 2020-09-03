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Шикарный удар Зинченко, который во второй раз вывел вперед Украину

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

Станет победным?

Шикарный удар Зинченко, который во второй раз вывел вперед Украину
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня сборная Украина стартует в Лиге Наций. Первый соперник команды Шевченко - Швейцария.

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В очень непростом второй тайме "сине-желтые" смогли во второй раз выйти вперед. Постарался Александр Зинченко, которому удался отличный удар с левой ноги.

Все голы и обзор матча доступны на нашем сайте.

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В статье: Украина Швейцария Александр Зинченко
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Комментарии (2)
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1_Rui_3 (Винница)
03.09.2020 в 23:30
Похожий гол забил зинченко Порт-Вейлу в кубке Англии,нет?
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+1
-1
ZSTV1223 (Черкаси)
03.09.2020 в 23:59
Один в один
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+1
0


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