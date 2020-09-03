Шикарный удар Зинченко, который во второй раз вывел вперед Украину

Сегодня сборная Украина стартует в Лиге Наций. Первый соперник команды Шевченко - Швейцария.

В очень непростом второй тайме "сине-желтые" смогли во второй раз выйти вперед. Постарался Александр Зинченко, которому удался отличный удар с левой ноги.

Все голы и обзор матча доступны на нашем сайте.