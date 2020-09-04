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Россия - Сербия 3:1. Видео голов и обзор матча

Лига наций УЕФА
(6 голосов)

Смотреть видео обзор матча Россия - Сербия, Лига Наций, 3 сентября 2020

Россия - Сербия 3:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Россия - Сербия, которые встречались в дивизионе В Лиги Наций. Недавний соперник Украины в отборе к Евро-2020 значительно больше владел мячом и бил по воротам, но, видимо, братская любовь помешала воплотить свое преимущество в голы. Зато защита любезно позволил хозяевам забить трижды.

Лига Наций. дивизион В
Группа 3. Первый тур
Россия - Сербия 3:1
Голы: Дзюба 48 пен., 81, Караваев 69 - Митрович 78

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В статье: Сербия Артем Дзюба Россия
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(6 голосов)
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Комментарии (16)
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nabo34
04.09.2020 в 10:21
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
Колумб (Святогорск)
04.09.2020 в 09:28
гол Караваева ширный в стиле РИБЕРИ ИЛИ Робена
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0
0
aleks68
04.09.2020 в 09:34
глубоко насрать
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+1
-2
absurdlight (Kiev)
04.09.2020 в 08:48
UA FOOTBALL, зачем срач разводить на сайте? это вы конечно по м*удацки поступаете! вам пора бы почистить ряд *диотов.
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+2
-3
Lion Killer (Львів)
04.09.2020 в 09:03
Ой, і як ти це переживеш. Образили окупантів і вбивць декількох тисяч наших співгромадян, а ти тут про срач шось будеш рявкати?
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+2
-2
absurdlight (Kiev)
04.09.2020 в 09:09
Lion Killer, сказанное мной, имеет напротив другой смысл)
+2
0
Dr. House (Подолье)
04.09.2020 в 08:39
Сърбы преклонились перед старшим лишнехромосомным братом...))). Иначе никак. У кого ещё парашка может выиграть как не у сърбов по разнарядке или за газмясовские бабки?
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+8
0
avatar
Tolyn17 ( FCSD. Донецк:))
04.09.2020 в 08:33
Так почему то сюда выср ать ся одни патриоты вылезли!Проходим мимо!РОССИЮ с ПОБЕДОЙ!!!
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+1
-13
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
04.09.2020 в 08:44
Tolyn17 ( FCSD. Донецк:)) згинь, сєпарська тварюка хохляцький виродок
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+7
0
aleks68
04.09.2020 в 09:33
идиот с куриными мозгами.славить паРАШУ?
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+3
0
avatar
Dany_Red (Харьков)
04.09.2020 в 07:43
Кому потрібна ця відеоінфа про сепарню?
Ответить
+13
-4
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
04.09.2020 в 07:56
Бабурке, Астору, Таврии и остальным лишнехромосомным ватанам...
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+11
-6
Nataser (Харьков)
04.09.2020 в 07:58
Тебя, "патриота", забыли спросить.
Ответить
+5
-14
avatar
Red_Cat (Салоники)
04.09.2020 в 08:04
ка.цап - сдохни!
+13
-4
Nataser (Харьков)
04.09.2020 в 07:58
Ответить
0
-14
ShtanGa (Славське)
04.09.2020 в 08:20
+ підтримую
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+8
-3


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