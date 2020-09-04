Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Россия - Сербия 3:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Россия - Сербия, Лига Наций, 3 сентября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Россия - Сербия, которые встречались в дивизионе В Лиги Наций. Недавний соперник Украины в отборе к Евро-2020 значительно больше владел мячом и бил по воротам, но, видимо, братская любовь помешала воплотить свое преимущество в голы. Зато защита любезно позволил хозяевам забить трижды.
Лига Наций. дивизион В
Группа 3. Первый тур
Россия - Сербия 3:1
Голы: Дзюба 48 пен., 81, Караваев 69 - Митрович 78
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (16)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
nabo34
04.09.2020 в 10:21
Ответить
0
0
Колумб (Святогорск)
04.09.2020 в 09:28
Ответить
0
0
aleks68
04.09.2020 в 09:34
Ответить
+1
-2
absurdlight (Kiev)
04.09.2020 в 08:48
Ответить
+2
-3
Lion Killer (Львів)
04.09.2020 в 09:03
Ответить
+2
-2
absurdlight (Kiev)
04.09.2020 в 09:09
+2
0
Dr. House (Подолье)
04.09.2020 в 08:39
Ответить
+8
0
Tolyn17 ( FCSD. Донецк:))
04.09.2020 в 08:33
Ответить
+1
-13
Alex7Chapman (Кропивницький)
04.09.2020 в 08:44
Ответить
+7
0
aleks68
04.09.2020 в 09:33
Ответить
+3
0
Dany_Red (Харьков)
04.09.2020 в 07:43
Ответить
+13
-4
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
04.09.2020 в 07:56
Ответить
+11
-6
Nataser (Харьков)
04.09.2020 в 07:58
Ответить
+5
-14
Red_Cat (Салоники)
04.09.2020 в 08:04
+13
-4
Nataser (Харьков)
04.09.2020 в 07:58
Ответить
0
-14
ShtanGa (Славське)
04.09.2020 в 08:20
Ответить
+8
-3
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...