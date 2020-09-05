Лига Наций. Португалия - Хорватия 4:1. Почти Испания

Лига Наций. Группа А3

Порту. "Драгау"

Португалия - Хорватия 4:1

Голы: Канселу 41, Жота 58, Фелиш 70, Андре Силва 90+4 - Петкович 90+1

Португалия: Антони Лопеш, Канселу, Пепе, Диаш, Геррейру, Данилу Перейра, Моутинью (Оливейра 82), Бернарду Силва (Тринкау 78), Фернандеш, Жота, Фелиш (Андре Силва 88)

Хорватия: Ливакович, Йедвай, Вида, Ловрен, Баришич, Ковачич, Пашалич (Брозович 61), Влашич, Брекало (Перишич 61), Ребич, Крамарич (Петкович 74)

Предупреждения: Йедвай 61, Баришич 71

Португалия и Хорватия вышли на Евро-2020, но провели 2019-й год невнятно. Обе ещё не дождались смены поколений. Первые остались без травмированного Криштиану Роналду, вторые - без Модрича и Ракитича. Ожидания от их встречи не были высокими. И всё же ещё до матча была заметна разница в настроении. Чемпионы Европы и Лиги Наций постоянно говорили о гордости и желании защитить трофеи. А вице-чемпионы мира просто выглядели морально уставшими. Всё это проявилось.

Оба тренера прежде всего говорили о компактности и осторожности. Так матч и начался. Поначалу гости даже владели мячом больше, Влашич сразу же проверил дебютанта официальных матчей сборной Португалии Лопеша издали. Однако минуты с 15-ой благодаря фланговым защитникам, треугольникам в районе полукруга перед штрафной Ливаковича и слабому центру поля его команды хозяева начали выносить соперника. Первый тайм они выиграли по ударам по воротам со счётом 15:2.

Доминик должен был пропустить 4-5 мячей. Он спас после смещения и удара правого защитника Канселу, добивания левого защитника Геррейру после первой стойки. Фелиш с рикошетом, Жота головой, Геррейру издали попадали в каркас ворот. Пепе после подачи углового остановил блестящий двойной сейв. Так что великолепный удар Канселу в "девятку" с 20-ти метров после очередного смещения был абсолютно логичным. Пусть и состоялся в чуть-чуть более спокойные минуты.

Второй тайм начался всё теми же фланговыми прорывами хозяев. Как раз в центре гости оборонялись чётче, потому моментов не было. Пока ещё один дебютант "старта" в официальных матчах Жота не прорвался с левого фланга на линию вратарской. Капитан хорватов Вида не успел прикрыть удар. Лишь тогда Златко Далич соизволил выпустить на поле получивших отдых финалистов Еврокубков Брозовича и Перишича. Но было уже поздно. Фелиш издали снял все вопросы.

Первый матч предыдущего розыгрыша Лиги Наций Хорватия проиграла Испании со счётом 0:6. Если бы не Ливакович и стойки, в Порту опозорилась бы не меньше. После громкого успеха на ЧМ-2018 она вызывает множество вопросов и серьёзные опасения. А Португалия действительно готова защищать все свои титулы. С Роналду и без него.