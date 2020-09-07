Лига Наций. Нидерланды - Италия 0:1. Традиции не изменились

Лига Наций. Второй тур. Группа А1

Амстердам. "Йохан Кройф Арена"

Нидерланды - Италия 0:1

Гол: Барелла 45+1

Нидерланды: Силлесен, Хатебур (Думфриз 70), Ван Дейк, Фелтман, Аке (Л. Де Йонг 81), Ф. Де Йонг, Де Роон, Вейналдум, ван де Беек (Бергвейн 57), Депай, Промес

Италия: Доннарумма, Д'Амброзио, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола, Жоржиньо, Барелла, Локателли (Кристанте 81), Дзаньоло (Кен 42), Иммобиле, Инсинье (Кьеза 90)

Предупреждения: Фелтман 69, Вейналдум 84, Депай 90+5 - Д'Амброзио 23, Кристанте 84, Кьеллини 88

Главный арбитр: Феликс Брых (Германия)

Оба тренера назвали сборные Нидерландов и Италии весьма схожими. Ведь обе сегодня играют в короткий пас и доминируют. Обе после провала в Отборе на Чемпионат Мира-2018 начали возрождение на фундаменте молодёжи. Обе отлично прошли Отбор на Евро-2020. "Оранжевые" ещё и вышли в финал Лиги Наций 2018/19. Также обе пытаются сохранить нажитое. Дуайт Лодевегс желал передать следующему главному тренеру мощную и весёлую сборную, Роберто Манчини желал забыть об осечке против Боснии после идеального 2019-го года. У кого получилось? У сборной с тренером.

От изменений в стартовых составах команд веяло осторожностью. "Фальшивая девятка" голландцев Депай осталась, в атаке также вышел игрок центра поля ван де Беек. Итальянцы же добавили двух чистых опорников Жоржиньо и Локателли. И это отражалось на игре. В первом тайме соперники не рисковали, не шли вперёд большими силами, редко ускорялись. При этом гости комбинировали гораздо чище и интереснее, первые 25 минут закончили с 61-им процентом владения мячом. Создали гораздо больше, пусть и не убойные моменты. Так что гол, в принципе, заслужили.

Иммобиле дважды пробивал из левой части штрафной, Инсинье закручивал с её угла. Барелла бил с 17-ти метров. Пусть и всё шло неточно. Ответил на это разве что Вейналдум прорывом от центра поля и ударом метров с 15-ти. Доннарумма взял. А гол получился красивым и умным. Четверо разыграли на левом фланге, Иммобиле мягко навесил, и Барелла замкнул. Низенький Барелла в борьбе с Ван Дейком, Хатебуром, Фелтманом, Де Рооном.

В начале второго тайма Хатебур чуть не привёз гол. Удалось исправиться в последний момент и остановить Иммобиле. Силлесен прыгал за мячом, пущенным Инсинье с 18-ти метров. Лишь после этого голландцам удалась комбинация, и Доннарумме пришлось тащить удар ван де Беека кончиками пальцев. Но на это ответил Кен, чуть-чуть неточным ударом с 12-ти метров. "Адзурри" чувствовали себя вполне удобно. Далее и усыпили игру. Чрезвычайно спокойно и хладнокровно доведя дело до победы. Кен ещё и был обязан реализовать выход один-на-один в добавленное время.

Итальянцы не проигрывают в 16-ом матче подряд, пропускают менее двух мячей в 19-ом подряд. А главное - побеждают и подтверждают статистику встреч с голландцами. Это их девятая победа в 15-ти последних очных матчах при всего одном поражении. Причём и эта победа скорее достигнута в традиционном, чем новом итальянском стиле. С помощью мысли и организованности. Традиции изменить трудно. А "оранжевым" просто нужен новый серьёзный тренер вместо ушедшего в "Барселону" Рональда Кумана. Без него они выглядели лишёнными идей, плана и настроя.