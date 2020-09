Маленький принц догоняет Зизу. Гризманн вышел на пятое место по голам за сборную Франции

В матче Лиги Наций сборная Франции играет против Хорватии. После первого тайма счет 2:1. За чемпионов мира забил Антуан Гризманн.

Точный удар позволил маленькому принцу выйти на пятое место в списке лучших бомбардиров Франции за всю истории. Теперь у него таких 31.

Он смог догнать не кого нибудь, а Зинедина Зидана. Перед ними идут Анри (51), Платини (41), Жиру (39) и Трезеге (34).

