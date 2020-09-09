  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Бельгия - Исландия 5:1. Видео голов и обзор матча
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бельгия - Исландия 5:1. Видео голов и обзор матча

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Бельгия - Исландия, Лига Наций, 8 сентября 2020

Бельгия - Исландия 5:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Бельгия - Исландия в рамках Лиги Наций, дивизион А. Красные дьяволы не оставили шансов викингам, хоть и пропустили гол уже на десятой минуте. В составе хозяев зажигали Батшуайи, Витсель, Мертинес, Доку, де Брюйне, который сделал два ассиста.

Лига Наций. Дивизион А. Второй тур
Бельгия - Исландия 5:1
Голы: Витцель (13), Батшуайи (17, 69), Мартинес (49), Доку (79) - Фридйонссон (10)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бельгия Исландия Лига Наций
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...