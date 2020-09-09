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Бельгия - Исландия 5:1. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Бельгия - Исландия, Лига Наций, 8 сентября 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Бельгия - Исландия в рамках Лиги Наций, дивизион А. Красные дьяволы не оставили шансов викингам, хоть и пропустили гол уже на десятой минуте. В составе хозяев зажигали Батшуайи, Витсель, Мертинес, Доку, де Брюйне, который сделал два ассиста.
Лига Наций. Дивизион А. Второй тур
Бельгия - Исландия 5:1
Голы: Витцель (13), Батшуайи (17, 69), Мартинес (49), Доку (79) - Фридйонссон (10)
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