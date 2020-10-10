  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Украина - Германия 1:2. Где-то между отчаянием и надеждой
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина - Германия 1:2. Где-то между отчаянием и надеждой

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Невероятно сложный матч для нашей главной команды, местами провальный, но с лучиком надежды на будущее

Украина - Германия 1:2. Где-то между отчаянием и надеждой
Андрей Алфимов Автор UA-Футбол
Новина українською

Приходится снова констатировать тот факт, что грубейшие, непозволительные на таком уровне ошибки в обороне сборной Украины приводят к очередному поражению. Впрочем, проблемы есть во всех линиях – не удается удержать мяч в полузащите, нет мобильности, нападающие не цепляются за мяч, а катастрофы в обороне как видимая вершина айсберга. Последний рубеж и индикатор всей сложности положения "сине-желтых".

В дебюте у подопечных Шевченко можно выделить неплохой прессинг и переходы от обороны к атаке. Несколько раз удавалось убегать на половину поля гостей, доставлять мяч в штрафную, даже два-три небольших пожара создали украинцы во владениях Нойера. Преимуществом, конечно, больше владели немцы, контролировали мяч и середину поля, хотя и не форсировали события. Немецкая машина постепенно набирала скорость, словно выруливала из узких улочек небольшого городка на широкий и просторный автобан.

Подробный отчет о матче ожидайте чуть позже.

Лига Наций 2020. Третий тур. Лига "А"

Стадион: НСК Олимпийский (Киев)
Главный арбитр: Орель Гринфельд (Израиль)

Украина - Германия 1:2

Голы: Малиновский 77 (пен.) - Гинтер 20, Горецка 49

Украина: Бущан - Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь - Малиновский, Сидорчук (Макаренко 84), Коваленко (Шапаренко 76) - Ярмоленко (Марлос 69), Яремчук, Цыганков (Зубков 69).

Германия: Нойер - Гинтер, Зюле, Рюдигер - Клостерманн (Джан 90), Киммих, Кроос, Хальстенберг - Дракслер (Вернер 80), Горецка - Гнабри (Хаверц 90+3).

Предупреждения: Малиновский 41 - Кроос 53, Гинтер 83

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Шевченко Украина Германия Лига Наций Национальная сборная Германии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (93)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
10.10.2020 в 23:55
Без Малиновского с Испанией сложно будет. Все опасность шла от него. Жаль что Бущан привёз но винить его в поражении не как нельзя. Он всё сделал что б мы взяли очки в этом матче. Но к сожалению не судьба. Удачи с Испанией
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
10.10.2020 в 23:55
Молодці що не програли з великим. Бущан однозначно номер 1. Коваленко абсолютне поліно, баласт.
Ответить
0
-4
тутти-10 (Сумська область)
10.10.2020 в 23:54
За підсумками Ліги Націй будуть сформовані корзини для відбору на чемпіонат світу 22. Ох і набєм ми собі рейтинг (((
Ответить
+1
-1
skopa (Харьков)
10.10.2020 в 23:54
Симпатичная стрижечка у Шапаренко..Не иначе, собачий салон посещает...
Ответить
+1
-3
Michael-K (Івано-Франківськ)
10.10.2020 в 23:50
Хочу подякувати нашій збірній за ті емоції, які вона подарувала нам в останні 15 хвилин, за надію, за інтригу, за харектер... Якби був у нас оптимальний склад, то можна було б надіятись на позитивний результат. Але при таких кадрових пробленим- це максимум на що здатна збірна, на жаль Поразки бувають різними, і на відміну від двох попередніх за цю не соромно!
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.10.2020 в 23:56
можно было пользоваться расслабонов лёвовцев в конце второго тайма - они в последнее время часто сливаются... но что-то не хватает у нас игроков с хорошими диагоналями - зубкова можно было смело в забеги пару-тройку раз отправлять
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
10.10.2020 в 23:47
все те кто после Франции наяривали на то что у нас тренер норм, а футболисты хреновые - ну-ка, девочки, вам слово) отдельный привет тем кто поливал Бущана лайном
Ответить
+2
-1
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
10.10.2020 в 23:48
у нас все примерно на одном уровне, и футболисты и тренер. Один Малина сегодня даже на фоне немцев неплохо выглядел.
Ответить
+1
-2
Запорізьке Торпедо (zp)
10.10.2020 в 23:51
глубокомысленно. данные измерителя равности футболистов и тренера тож наверн предоставишь (нет)
0
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
10.10.2020 в 23:51
Измеритель тебе определенно предоставлю.
0
0
amg333 (Kyiv )
10.10.2020 в 23:48
понятно что Бущан лучший!..даунецкое тупое глорье хочет чтоб ляпов стоял на воротах на Евро,и вынимал по 4 мяча))
Ответить
+2
-3
avatar
simargl (Чернигов)
10.10.2020 в 23:50
Лучше по 7 ??? А кроме Пятова и Бущана в стране нет киперов ???
0
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
10.10.2020 в 23:51
Удали себе два ребра потеряшка
0
-3
avatar
simargl (Чернигов)
10.10.2020 в 23:49
Медаль ему . Лучший жонглер матча.
Ответить
+2
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
10.10.2020 в 23:51
минимум 3 сейва нажонглировал
+1
-1
amg333 (Kyiv )
10.10.2020 в 23:53
черниговским мышеловам до Бущана,как вам раком до Киева
+2
0
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
10.10.2020 в 23:46
Ярмоленко провалил матч, а Бущан красава, хоть и привёз, но тащил невероятные удары!
Ответить
+7
-3
avatar
simargl (Чернигов)
10.10.2020 в 23:51
И что нам это дало ? Игры то нет ...(((
Ответить
0
-2
avatar
Aleksandr.t (Донецк)
10.10.2020 в 23:54
Ярмола мне кажется перестарался, сильно рвал жилы из-за этого и много брака. Винить за это конечно можно, но наверное не стоит.
Ответить
+1
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
10.10.2020 в 23:56
Aleksandr.t (Донецк), приятно читать АДЕКВАТНЫЕ комментарии
0
0
Jovan Markoski
10.10.2020 в 23:46
Пердоленко вообще ни о чем как и остальные игроки Дырнамо. Только игроки Шахты при выходе на замену оживили игру
Ответить
+9
-4
amg333 (Kyiv )
10.10.2020 в 23:47
Особенно Голден дерево Витя Коваленка оживил игру)))..
Ответить
0
-9
avatar
Kolibri (Киевоград)
10.10.2020 в 23:49
Днище это все динамо, как и их любители голубые!
Ответить
+2
-1
Леонід Скачков (Рівне)
10.10.2020 в 23:51
Ви не той футбол дивились.Сьогодні грала збірна України.
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
10.10.2020 в 23:51
Где Динамовцы все запороли!
+2
0
amg333 (Kyiv )
10.10.2020 в 23:52
Днище -это твоя жизнь)))..клоун ты даунецкий
0
-2
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
10.10.2020 в 23:54
Шапаренко оживив а не Марлос
Ответить
0
-2
amg333 (Kyiv )
10.10.2020 в 23:56
С какого времени Шапаренко стал игроком даунецкой помойки???
Ответить
0
0
avatar
Alex_ForzaMilan (Київ)
10.10.2020 в 23:57
Я про те що Шапаренко , а не гравці Шахтар оживили гру
0
0
magnum power (БОМЖ)
10.10.2020 в 23:45
игра пришла только с выходом Марлоса.
Ответить
+4
-1
avatar
simargl (Чернигов)
10.10.2020 в 23:45
Герой и анти герой Бущан. Остальные не оставили после себя никаких эмоций ... жаль... ведь это были не те немцы против которых нет шансов.
Ответить
0
0
С.Карпович. (Ланівці)
10.10.2020 в 23:44
Ярмоленко перевершив сам себе
Ответить
+4
-1
avatar
simargl (Чернигов)
10.10.2020 в 23:52
Очевидно почему в клубе на банке. Скоро в Турцию...
Ответить
0
0
kalan-86 (Анкара)
10.10.2020 в 23:44
Почему большинство людей здесь всячески оскорбляют и унижают как сборную так и Шевченко? Может потому, что у этих индивидуумов просто нет собственного достоинства и поэтому они выплескивают свою жёлчь таким вот образом? Я абсолютно не имею ввиду конструктивных критиков. Ведь адекватные любители футбола очень хороши понимают, что Шева вышел на поле во Франции (хотя была возможность отказаться ) понимая , что провал не минуем, но у него была сила воли и характер это сделать, сейчас тоже самое, команда боролась , парни отдавали все силы. Сыграли на грани возможностей и таким составом , какой сейчас можно выставить, и ведь это далеко не лучший наш состав. Тяжелое время, оно пройдёт , и будем снова в экстазе от таких матчей и таких побед как с Португалией и Сербией. Главное вера в команду и тренера!
Ответить
+4
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
10.10.2020 в 23:45
в команду, не в тренера
Ответить
0
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
10.10.2020 в 23:45
Ответить
0
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
10.10.2020 в 23:52
Ляжешь понемножку?))))
+1
0
Леонід Скачков (Рівне)
10.10.2020 в 23:53
Принижують,тому-що ні прізвища,ні імені-одні собачі клички!Неандертальці,одним словом!
Ответить
0
0
avatar
Hugo64 (PARIS)
10.10.2020 в 23:44
сыграли в основном на своем уровне- ярмоленко это ужас- обрезок валом- пытается обвести но потеря и ВСЁ-бущан дА? красавцы тянет но ЛЯПЫ его конек однозначно-вообщем как и прогнозировалось-1 тайм-ниодного удара по воротам- второй тайм получше НО-при 2-0 немцы играли по счету- и еслиб не пенальти ТО с игры то и ничего не получалось- все либо выше либо мимо-пенальти в ворота СБУ было-НО судья пожалел
Ответить
+1
-2
Alex Sunchez
10.10.2020 в 23:47
Не привозил бы он такие ляпы то играл бы в МС или испании а так упл.
Ответить
+1
-2
avatar
Hugo64 (PARIS)
10.10.2020 в 23:47
ВСЁ ВЕРНО
0
-1
Дыр0к0л (Лондон)
10.10.2020 в 23:44
Вы тоже заметили, что когда вышли футболисты Шахтера (Зубков и Марлос) так сразу и заиграли!
Ответить
+7
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
10.10.2020 в 23:46
Вместо звезды Вшахтьора коваленко
Ответить
0
-5
avatar
Крестоносец. (Полтава)
10.10.2020 в 23:47
DynamoKiyv Коваленко сыграл лучше, чем большая часть игроков Динамо в этом матче.
+6
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
10.10.2020 в 23:54
Крестоносец, ты наверное другой матч смотрел, или перепил. Но мне лично все равно.
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
10.10.2020 в 23:54
Его всю игру игнорили, а когда его заменил игрок дна, то точно не лучше отыграл
0
0
Slawek1711 (Gdańsk)
10.10.2020 в 23:51
А напомни,сколько игр за Шахтёр провёл Зубков ???
Ответить
0
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
10.10.2020 в 23:54
Ему до Лондона долго доходит
0
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
10.10.2020 в 23:44
хорошо то, что команда все же может играть на кураже, выходить из ступора и быть похожей на сборную Украины. плохо то, что тренерский штаб, у которого команда играет сама по себе, без плана на игру, получит карт-бланш
Ответить
0
-1
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
10.10.2020 в 23:49
Ты за Буряка или Сабо?
Ответить
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
10.10.2020 в 23:52
у тебя наверн среди друзей погоняло петросян, так тонко троллишь
0
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
10.10.2020 в 23:56
Погоняла у детей вроде тебя.
0
0
Alex Sunchez
10.10.2020 в 23:55
Ну а какой тренер уровень, давай предлагай гений?
Ответить
0
0
avatar
Aleksandr.t (Донецк)
10.10.2020 в 23:43
Молодцы, старались. Бущан вообще красавчик даже не смотря на ошибку, стоял бы Пятов была бы полная торба.
Ответить
+1
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
10.10.2020 в 23:47
Плюсую)
Ответить
+1
-2
avatar
vasa pupkis (Киев)
10.10.2020 в 23:43
нормальный матч, без провала. при кадровых проблемах даже отличный. нужно Яремчуку нанять психолга, а Марлос и Шапаренко должны играть в основе
Ответить
+2
-1
MaximSK (Киев)
10.10.2020 в 23:42
Не стоит критиковать сильно Бущана, он много раз выручал, Пятов бы пропустил сегодня на его месте 3-4 гола, еще бы он бы привез моменты своими пасами на ноги соперника.
Ответить
+3
-3
aleks68
10.10.2020 в 23:44
лишь бы погавкать и вылизать зад
Ответить
+1
-4
avatar
DynamoKiyv (Київ)
10.10.2020 в 23:42
Ошибка Шевы - это то что он ставил одних и тех же, и не занимался наигрыванием других футболистов, других связок. ВСЕ знают что если поставить состав, который никогда вместе не играл - будет лажа. Так и вышло с французами, да и сегодня не весело было. Конечно гол на совести Бущана, не оспоримый факт. Но и сэйвов достаточно много сделал, где откровенно выручал. Все буде Украина!)
Ответить
+1
-2
Karamba911 (Львів)
10.10.2020 в 23:42
За такої гри, дуже хороший результат.
Ответить
+3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.10.2020 в 23:42
ярмола - косолапый медведь! зачем он нужен с его неуклюжестью?
Ответить
+5
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
10.10.2020 в 23:44
У Ярмоленко игра не пошла, чего не скажешь про "прямоногих" коваленков. И у тебя должок, баранчик за балабольство. Сиди лучше помалкивай.
Ответить
0
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.10.2020 в 23:48
слы, клоун, балабол пока здесь только ты! ибо не умеешь отличить ВОПРОС от утверждения! так что закрой свою пыхтелку и не смеши
0
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
10.10.2020 в 23:49
TIRAN,ЧМОшка сцыкливая, закрывать рот будешь своим родителям. А кто балабол - все знают. Поэтому йух в рот и пошел на йух, дешевка подзаборная.
0
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
10.10.2020 в 23:49
Тебе напомнить как ты БАЛАБОЛил, шмарочка?
0
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
10.10.2020 в 23:50
"пухтелкой" ты на свет выср@ный
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.10.2020 в 23:51
"интеллект" попёр наружу...обтекай от своего же дерьма, балабол непонятливый. на этом общение с тобой прекращено, как и ранее с твоими одноклеточными сёстрами
0
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
10.10.2020 в 23:52
TIRAN, а ты такая смелая телочка, потому что у себя в норе вонючей прячешься? Ты думаешь что я забыл как ты БАЛАБОЛил, с у ч к а ты в рот драная. А перевод стрелок, это почерк твоего "братского соседа".
0
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
10.10.2020 в 23:56
Печальный пиадор!!!
0
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
10.10.2020 в 23:41
Считаю это максимум из возможного. Единственно верная стратегия в расчете на слабый 2й тайм немцев. Но увы играть некем. Степы и Зины сильно не хватило, да и Мораес не помешал бы под конец. О защите говорить нечего, как могли. Бущан тоже молоток, никогда не являлся его поклонником, но сегодня норм, да, привёз он конечно здорово, но и тянул неплохо.
Ответить
+4
-3
Alex Sunchez
10.10.2020 в 23:43
Бущан взял бущан отдал все верно.
Ответить
0
-3
Запорізьке Торпедо (zp)
10.10.2020 в 23:44
тренировать некому
Ответить
0
-1
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
10.10.2020 в 23:46
Не буду спорить. Не имею привычки спорить с выдающимися тренерами.
0
0
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
10.10.2020 в 23:47
Судя по минусам тут все ожидали что немцев порвут? Спуститесь на землю.
Ответить
0
0
avatar
Drovko (Lviv)
10.10.2020 в 23:41
щось наші голкіпери часто стали лажати
Ответить
+1
-1
avatar
Kolibri (Киевоград)
10.10.2020 в 23:41
Зубкова основным, а справа Марлос и Циганков по тайму. Бущана забыть вообще. Но молодцы!
Ответить
+1
-7
amg333 (Kyiv )
10.10.2020 в 23:43
Слышь клоун.Если бы не Бущан,счёт был бы разгромным..иди в шашки играй оналитик недоделанный
Ответить
+2
-3
avatar
Kolibri (Киевоград)
10.10.2020 в 23:46
Ты скудоумный! И полностью тупой!!!
+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.10.2020 в 23:39
сказ о бущане и горецком орехе
Ответить
+1
-4
amg333 (Kyiv )
10.10.2020 в 23:44
А о ляпове какой сказ вспомнишь??..как пропустить 400 мячей?
Ответить
+1
-2
aleks68
10.10.2020 в 23:46
у бущана всё впереди не переживай
+2
-2
amg333 (Kyiv )
10.10.2020 в 23:51
Ну у Бущана такого может и не быть))..а ляпов уже имеет этих 400 голов)))
0
-1
БезумныйОтФутбола (Харьков)
10.10.2020 в 23:38
Как по мне, главной вывод - это пропасть между нами и топами. ИМХО, Зина и Степаненко ничего бы толком не поменяли.
Ответить
+3
-2
oda1979 (Запорожье)
10.10.2020 в 23:40
С какого? Немцы сегодня неочем. Выпускать стоячего Ярмоленко это за гранью
Ответить
+3
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
10.10.2020 в 23:38
Эх.......... Бущана и Ярмо не надо было ставить вообще и могло быть очень даже все хорошо!!!!
Ответить
+4
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
10.10.2020 в 23:39
Тебе на свет не надо было появляться
Ответить
+1
-4
avatar
simargl (Чернигов)
10.10.2020 в 23:47
Шесть динамовцев в основе без Луческу опять не поверили в себя ... это ужас ...
0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
10.10.2020 в 23:48
Иди от сюда и не воняй! Очколиз Бущановский!
+1
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
10.10.2020 в 23:51
Kolibri (Киевоград), шагай ну йух, очколиз кротовский, кротодрочер в рот драный
0
-1
oda1979 (Запорожье)
10.10.2020 в 23:38
Шевченко желтка карточка. Бущан в воротах ошибка. Циганков и Ярмола в составе ошибка. В последние 15 минут больше ударов, чем за 75.
Ответить
+4
-4
avatar
wolf_enstein (Кот Тангенс)
10.10.2020 в 23:43
А в голову не приходит, что в последние 15 минут больше ударов именно потому что 75 не было? АналитЕГи)
Ответить
+1
0
Wille_kiev (Украина)
10.10.2020 в 23:37
storm_ua (Николаев) 08.10.2020 в 10:00Да ландо, основной состав, обыграли бы с этим же счётом. Просто Шева не тренер, а наши игроку не профи, так аматеры средней руки. А Португалия нас должна была обыгрывать с этим же счётом, просто забили нам из 11 голевых моментов, только 1. И мы вдруг поверили, что чего то стоим в этом футбольном мире.. А я говорил, придёт старушка реальность, и все поставит на своё место. Готовьтесь к очередным голеадам от Испании и Германии, думаю по 6-8 голов пропустим НУ ЧТО, ТРЫНДЛО, ТЫ ТУТ?
Ответить
+2
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
10.10.2020 в 23:42
Был бы с Португалами Бущан, посмотрели бы......
Ответить
+1
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...