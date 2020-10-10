Украина - Германия 1:2. Где-то между отчаянием и надеждой

Приходится снова констатировать тот факт, что грубейшие, непозволительные на таком уровне ошибки в обороне сборной Украины приводят к очередному поражению. Впрочем, проблемы есть во всех линиях – не удается удержать мяч в полузащите, нет мобильности, нападающие не цепляются за мяч, а катастрофы в обороне как видимая вершина айсберга. Последний рубеж и индикатор всей сложности положения "сине-желтых".

В дебюте у подопечных Шевченко можно выделить неплохой прессинг и переходы от обороны к атаке. Несколько раз удавалось убегать на половину поля гостей, доставлять мяч в штрафную, даже два-три небольших пожара создали украинцы во владениях Нойера. Преимуществом, конечно, больше владели немцы, контролировали мяч и середину поля, хотя и не форсировали события. Немецкая машина постепенно набирала скорость, словно выруливала из узких улочек небольшого городка на широкий и просторный автобан.

Подробный отчет о матче ожидайте чуть позже.

Лига Наций 2020. Третий тур. Лига "А"

Стадион: НСК Олимпийский (Киев)

Главный арбитр: Орель Гринфельд (Израиль)

Украина - Германия 1:2

Голы: Малиновский 77 (пен.) - Гинтер 20, Горецка 49

Украина: Бущан - Караваев, Забарный, Миколенко, Соболь - Малиновский, Сидорчук (Макаренко 84), Коваленко (Шапаренко 76) - Ярмоленко (Марлос 69), Яремчук, Цыганков (Зубков 69).

Германия: Нойер - Гинтер, Зюле, Рюдигер - Клостерманн (Джан 90), Киммих, Кроос, Хальстенберг - Дракслер (Вернер 80), Горецка - Гнабри (Хаверц 90+3).

Предупреждения: Малиновский 41 - Кроос 53, Гинтер 83