Лига наций УЕФА
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Гинтер: С Украиной сыграли не лучшим образом
Защитник "Боруссии" М прокомментировал игру против "желто-синих"
Защитник сборной Германии Маттиас Гинтер прокомментировал победу над Украиной (2:1) в Лиге наций.
"Мы знали, что украинцы предпочтут играть на контратаках. А мы допускали много ошибок – в исполнении сборной Германии это большая редкость. Матч получился так себе. Понимаем, что сыграли не лучшим образом, но главным было победить. Мы были далеки от своего максимума.
Что касается моего гола, то тут 90 процентов заслуги принадлежит Тони Рюдигеру", – сказал Гинтер.
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