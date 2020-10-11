  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Гинтер: С Украиной сыграли не лучшим образом
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гинтер: С Украиной сыграли не лучшим образом

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Защитник "Боруссии" М прокомментировал игру против "желто-синих"

Гинтер: С Украиной сыграли не лучшим образом
Новина українською

Защитник сборной Германии Маттиас Гинтер прокомментировал победу над Украиной (2:1) в Лиге наций.

"Мы знали, что украинцы предпочтут играть на контратаках. А мы допускали много ошибок – в исполнении сборной Германии это большая редкость. Матч получился так себе. Понимаем, что сыграли не лучшим образом, но главным было победить. Мы были далеки от своего максимума.

Что касается моего гола, то тут 90 процентов заслуги принадлежит Тони Рюдигеру", – сказал Гинтер.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Маттиас Гинтер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...