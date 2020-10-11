Овации Бущану и конспекты Линекера. Обзор матча Украина – Германия. Аудиомнение #47

Анализируем поединок 3-го тура Лиги наций между сборными Украины и Германии. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь!

Обсуждаем неочевидность пропущенных голов, высказываем претензии к оборонительным действиям в исполнении Ярмоленко и строим конспирологические теории по поводу ошибки Бущана. Почему Георгий имеет в своем арсенале некоторые характеристики Андрея Пятов, прекрасная битва Малиновского и Крооса в центре поля, неидеальная сборная Германии без максимальных оборотов и рецепт для будущих успехов "сине-желтых". Неутешительный прогноз на матч со сборной Испании – тоже здесь.