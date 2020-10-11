Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Овации Бущану и конспекты Линекера. Обзор матча Украина – Германия. Аудиомнение #47
Основа бы могла зацепиться за очки в этой игре…
Анализируем поединок 3-го тура Лиги наций между сборными Украины и Германии. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь!
Обсуждаем неочевидность пропущенных голов, высказываем претензии к оборонительным действиям в исполнении Ярмоленко и строим конспирологические теории по поводу ошибки Бущана. Почему Георгий имеет в своем арсенале некоторые характеристики Андрея Пятов, прекрасная битва Малиновского и Крооса в центре поля, неидеальная сборная Германии без максимальных оборотов и рецепт для будущих успехов "сине-желтых". Неутешительный прогноз на матч со сборной Испании – тоже здесь.
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.
Популярное сейчас
- Первая лига. Черноморец едва не терпит крушение в Буче, Полесье дальше идет без поражений
- “Даже против такой слабой Украины, Германия дрожала до последней секунды”. Обзор немецких СМИ после матча Лиги наций
- Герой футбольного дня. Георгий Бущан
- Эффектная модель и хореограф, которая сегодня будет поддерживать звезду сборной Германии. ФОТО
- Переболевший лейкемией и коронавирусом Синиша Михайлович зажигает на Танцах со звездами. ВИДЕО
- Один из лучших нападающих мира занялся балетом и борется со стереотипами в спорте. ФОТО