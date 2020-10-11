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Лига наций УЕФА

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Овации Бущану и конспекты Линекера. Обзор матча Украина – Германия. Аудиомнение #47

Лига наций УЕФА
(2 голосов)

Основа бы могла зацепиться за очки в этой игре…

Овации Бущану и конспекты Линекера. Обзор матча Украина – Германия. Аудиомнение #47
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Анализируем поединок 3-го тура Лиги наций между сборными Украины и Германии. Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь!

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Обсуждаем неочевидность пропущенных голов, высказываем претензии к оборонительным действиям в исполнении Ярмоленко и строим конспирологические теории по поводу ошибки Бущана. Почему Георгий имеет в своем арсенале некоторые характеристики Андрея Пятов, прекрасная битва Малиновского и Крооса в центре поля, неидеальная сборная Германии без максимальных оборотов и рецепт для будущих успехов "сине-желтых". Неутешительный прогноз на матч со сборной Испании – тоже здесь.

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для дальнейшего улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Германия Йоахим Лев Испания Мануэль Нойер UA-Футбол Георгий Бущан Роман Яремчук Руслан Малиновский Гари Линекер Леон Горецка Лига Наций Маттиас Гинтер Никлас Зюле Александр Зинченко Антонио Рюдигер Подкаст Аудиомнение
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Комментарии (4)
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vlotko (Броди)
11.10.2020 в 20:13
Всі грають у футбол, але перемагають німці. Вроді Лінекер таке сказав і був прав.
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Инспектор ( )
11.10.2020 в 20:08
Когда мяч попадает во вратаря - без Аваций
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0
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ПетроФ (Луцьк)
11.10.2020 в 20:49
Якщо мяч летить в воротаря це його зазлуга . тому що він вибрав правильну позицію. плюс був як мінімум один шедевральний сейв
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Maldini (Киев)
11.10.2020 в 20:01
Бущан лучший???А что ему оставалось делать?Играли любители против профессионалов!!!
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0
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