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Бущан: Моя ошибка повлияла на результат, но не на игру
Георгий не видит проблем со своим психологическим состоянием
Голкипер сборной Украины Георгий Бущан поделился эмоциями от поединка со сборной Германии в третьем туре Лиги Наций. Вратарь, напомним, несколько раз спасал свою команду, но во втором тайме допустил обидную ошибку, которая привела к голу Горецки. Германия в итоге победила 2:1.
- Меня нельзя называть героем матча, моя ошибка повлияла на конечный результат, но не на игру. Мы не остановились, мы играли в свой футбол. К сожалению, это футбол, бывает всякое – нужно проанализировать и двигаться дальше.
Мои сейвы? Была проделана хорошая психологическая работа. Если вспомнить прошлый матч, было далеко не так приятно и залетело все что могло, но это забывается и мы двигаемся дальше.
Мое тяжелое психологическое состояние после матча с Францией и связанный с ним вызов Ризныка – это лишь слухи. Мое психологическое состояние всегда на одном уровне. У меня была проблема физического свойства. У меня было прооперировано колено, а осенью специфика полей такова, что при смене газона оно может воспаляться. Так произошло после прилета в Киев, но на следующий день я тренировался и готовился к игре, заявил голкипер в эфире канала Футбол.
Напомним, что после трех сыгранных туров Украина занимает третье место в своей группе. Испания лидирует (семь очков), Германия вторая (пять баллов), Швейцария замыкает квартет (один балл).
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