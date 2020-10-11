Бущан: Моя ошибка повлияла на результат, но не на игру

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан поделился эмоциями от поединка со сборной Германии в третьем туре Лиги Наций. Вратарь, напомним, несколько раз спасал свою команду, но во втором тайме допустил обидную ошибку, которая привела к голу Горецки. Германия в итоге победила 2:1.

- Меня нельзя называть героем матча, моя ошибка повлияла на конечный результат, но не на игру. Мы не остановились, мы играли в свой футбол. К сожалению, это футбол, бывает всякое – нужно проанализировать и двигаться дальше.

Мои сейвы? Была проделана хорошая психологическая работа. Если вспомнить прошлый матч, было далеко не так приятно и залетело все что могло, но это забывается и мы двигаемся дальше.

Мое тяжелое психологическое состояние после матча с Францией и связанный с ним вызов Ризныка – это лишь слухи. Мое психологическое состояние всегда на одном уровне. У меня была проблема физического свойства. У меня было прооперировано колено, а осенью специфика полей такова, что при смене газона оно может воспаляться. Так произошло после прилета в Киев, но на следующий день я тренировался и готовился к игре, заявил голкипер в эфире канала Футбол.

Напомним, что после трех сыгранных туров Украина занимает третье место в своей группе. Испания лидирует (семь очков), Германия вторая (пять баллов), Швейцария замыкает квартет (один балл).