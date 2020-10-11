  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига наций УЕФА
  3. Бущан: Моя ошибка повлияла на результат, но не на игру
В тренде
Лига наций УЕФА
Лига наций УЕФА

Лига наций УЕФА - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бущан: Моя ошибка повлияла на результат, но не на игру

Лига наций УЕФА
(1 голосов)

Георгий не видит проблем со своим психологическим состоянием

Бущан: Моя ошибка повлияла на результат, но не на игру
Новина українською

Голкипер сборной Украины Георгий Бущан поделился эмоциями от поединка со сборной Германии в третьем туре Лиги Наций. Вратарь, напомним, несколько раз спасал свою команду, но во втором тайме допустил обидную ошибку, которая привела к голу Горецки. Германия в итоге победила 2:1.

- Меня нельзя называть героем матча, моя ошибка повлияла на конечный результат, но не на игру. Мы не остановились, мы играли в свой футбол. К сожалению, это футбол, бывает всякое – нужно проанализировать и двигаться дальше.

Мои сейвы? Была проделана хорошая психологическая работа. Если вспомнить прошлый матч, было далеко не так приятно и залетело все что могло, но это забывается и мы двигаемся дальше.

Мое тяжелое психологическое состояние после матча с Францией и связанный с ним вызов Ризныка – это лишь слухи. Мое психологическое состояние всегда на одном уровне. У меня была проблема физического свойства. У меня было прооперировано колено, а осенью специфика полей такова, что при смене газона оно может воспаляться. Так произошло после прилета в Киев, но на следующий день я тренировался и готовился к игре, заявил голкипер в эфире канала Футбол.

Напомним, что после трех сыгранных туров Украина занимает третье место в своей группе. Испания лидирует (семь очков), Германия вторая (пять баллов), Швейцария замыкает квартет (один балл).

Читайте такжеУкраина - Германия 1:2. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Национальная сборная Украины Георгий Бущан Национальная сборная Германии сборная германи
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 1|2|3

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
simargl (Чернигов)
11.10.2020 в 08:19
При чем тут колено , если системно отбивает перед собой. Да, есть реакция и иногда фарт с эффектными сэйвами , но когда все отлетает на ногу или голову соперника , то удача невелируется . И виноват тут Михайлов . Он убийца талантов динамовских вратарей последнего десятилетия... впереди игра с Испанией... удачи и эффективности Жорик.
Ответить
0
-1
Wboliwalnyk1 (Луцьк)
11.10.2020 в 08:27
Вчора жодного разу не відбив перед собою. Володіє відмінною реакцією і добре грає ногами.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...